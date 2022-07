Comuni ricicloni 2022, maglia nera per il Lazio. Solo l'1,9% dei centri urbani è "rifiuti free"

È giunto alla 29esima edizione Comuni Ricicloni, lo storico dossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. E i risultati per il Lazio sono da maglia nera. Gli stessi dello scorso anno. Nella regione, su 378 comuni, solo 7 sono stati classificati come comuni "rifiuti free" (quelli in cui la produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 chili), ovvero l'1,9%.

Per i centri sopra i 5mila abitanti abbiamo sono comuni rifiuti free Sacrofano e Vitorchiano. Il primo, unico in provincia di Roma, con il 78,40% di differenziata e un quantitativo procapite di 64 chili e il secondo, in provincia di Viterbo, con il 76,40% di differenziata e un quantitativo procapite di 67,8 chili. Per i comuni sotto i 5mila abitanti il primo è Sant'Ambrogio sul Garigliano, presente anche nella classifica dei vincitori assoluti. In provincia di Frosinone vanta una produzione pro capite di rifiuti di appena 38,8 chili e il 76,60% di raccolta differenziata. Fanno peggio del Lazio solo Calabria (con l'1,7%), Puglia (con lo 0,8%), e Liguria (con lo 0,4%).

Andando a guardare la classifica generale, rispetto alla scorsa edizione troviamo 33 comuni virtuosi in meno nelle graduatorie, con una leggera inflessione nella percentuale di popolazione coinvolta che passa dal 6,4% al 5,9% sul totale della popolazione italiana. A pesare sul risultato soprattutto gli effetti della pandemia che ha obbligato a conferire nell'indifferenziato tutti i rifiuti prodotti dai contagiati, portando da un lato alla diminuzione della percentuale di raccolta differenziata, dall’altro all’aumento della produzione pro-capite di rifiuto da avviare a smaltimento

Effetti che non hanno però fermato la costante crescita del Sud Italia, che conta 167 Comuni Rifiuti Free (+5 rispetto allo scorso anno), merito anche dei dati offerti quest'anno alla classifica da ARPA Campania. Il primato resta però del Nord Italia (391 comuni), anche se segna una decrescita rispetto al numero dello scorso anno (-32 comuni). Il Centro resta marginale: 32 comuni (-6 rispetto lo scorso anno).