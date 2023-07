I Castelli contro il termovalorizzatore di Santa Palomba, 13 comuni si oppongono a Gualtieri

I Castelli dicono no al termovalorizzatore a Santa Palomba. Sono diversi i comuni dell’area sud di Roma infatti che hanno chiesto un dibattito pubblico sulla questione per conoscere criticità e problematiche relative alla realizzazione dell'impianto la cui gara si terrà ad agosto.

I sindaci di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Nemi, Frascati, Ciampino, Lanuvio, Monte Porzio Catone, Marino, Monte Compatri e Rocca Priora si stanno opponendo alla scelta del sindaco Gualtieri e hanno chiesto alla premier Meloni la discussione per la realizzazione nella zona di confine fra Pomezia e Albano Laziale dell’impianto.

Portavoce della richiesta il comune di Albano Laziale. Il sindaco Massimiliano Borelli su facebook esprime la sua paura e quella della popolazione sul processo di combustione e sulla tutela della salute pubblica: "La posizione contro l'inceneritore non è frutto della sindrome Nimby, ma consapevole scelta politica di tante comunità che hanno saputo gestire i rifiuti in modo diverso. Per questo non accettiamo imposizioni e scelte calate dall'alto. Non conosciamo la tecnologia dell'impianto, non conosciamo quale sarà il processo di combustione, di quanta acqua necessiterà, come verranno trasportati i rifiuti evitando ingorghi sull'Ardeatina, come e dove verranno smaltite le ceneri prodotte, quali tecnologie verranno utilizzate per garantire la salute delle persone che abitano vicino.Siamo molto preoccupati, ma ancora più siamo arrabbiati con una amministrazione romana e con il sindaco Gualtieri che sordo alle nostre richieste di incontro e di conoscenza, dimentica di rappresentare tutti noi come sindaco della Città Metropolitana, Ente ancora una volta utilizzato a uso e consumo di Roma Capitale".

Questa la nota ufficiale inviata dai comuni: "Si comunica che è stata inviata la nota per richiedere, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, e al Commissario Straordinario di Governo, Roberto Gualtieri, un dibattito pubblico relativo al progetto di un impianto di termovalorizzazione da realizzare in località Santa Palomba. Lo scorso 27 aprile il Consiglio comunale di Albano Laziale, con delibera n. 16 ha approvato la richiesta di dibattito pubblico, congiuntamente con i Comuni di Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Nemi, Frascati, Ciampino, Lanuvio, Monte Porzio Catone, Marino, Monte Compatri e Rocca Priora. Un vasto territorio complessivamente rappresentativo di circa 274 mila abitanti, che chiedono di essere ascoltati e informati su quanto sta accadendo. Lo strumento del dibattito pubblico, infatti, fornisce agli enti locali e ai cittadini la possibilità di conoscere il progetto dell'impianto industriale che si intende realizzare, per evidenziarne le criticità e le possibili alternative".