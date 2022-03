Fine dello stato di emergenza: ecco come funzionerà lo smartworking dei dipendenti capitolini

Arriva sul fil di lana la decisione del Campidoglio sullo smartworking dei dipendenti capitolini. Oggi è il 31 marzo e cessa lo stato di emergenza: la condizione che aveva indotto il Comune ad introdurre il lavoro da remoto in misura pari al 50% delle giornate lavorative per ogni dipendente la cui prestazione individuale poteva essere “compatibile con il lavoro agile”. Sarà così fino all’11 aprile per permettere il rientro graduale negli uffici comunali.

Dipendenti capitolini: come funziona smartworking

A partire dal 12 ci saranno due giorni di lavoro agile a settimana fino all'11 maggio, dopodichè si passerà a un giorno e due giorni a settimana alternati, mentre a partire dal 12 giugno si avrà un giorno a settimana fino al 30. E’ questo quanto deciso nel confronto tra amministrazione e sindacati sulla proroga dello smartworking per i dipendenti capitolini.

Smartworking: il Comune al lavoro per regolamentazione

"Parallelamente lavoreremo ad una regolamentazione appropriata del lavoro da remoto, dando impulso al processo relativo alla definizione dei POLA (Piano organizzativo del lavoro agile)", hanno fatto sapere Valeria Baglio, capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio e Riccardo Corbucci, presidente della Commissione Roma Capitale.



Nel frattempo l’Amministrazione ha iniziato a pianificare uno svecchiamento della dotazione tecnologica con l’acquisto di portatili multifunzionali che permetteranno ai dipendenti di lavorare con lo stesso dispositivo anche da casa. Potenziamento anche per il portale istituzionale con sistemi che consentono ai lavoratori di accedere alle varie applicazioni anche da remoto. “Come ha ribadito più volte il sindaco Gualtieri - hanno concluso i due dem - siamo convinti che il lavoro a distanza migliori la qualità della vita, quella del lavoro e la produttività per una città più moderna e che guarda al futuro".

La vecchia delibera di Raggi: i grillini chiedono smartworking strutturale

“Decidere sul lavoro agile solo nell'ultimo giorno utile rispetto alla scadenza dello stato emergenziale è sintomatico del fatto che la gestione delle tematiche legate ai dipendenti non sia una priorità politica della Giunta” - polemizza l’ex assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. Sua la delibera mai attuata che fissava come obiettivo finale post emergenza il consolidamento dello smartworking per sempre e in pianta stabile per almeno il 30% dei dipendenti capitolini. “In vista di uno smartworking strutturale dopo giugno, è necessario - ha sottolineato l’oggi consigliere comunale della civica Raggi - un nuovo orientamento culturale da parte di una politica che, sinora, ha mostrato di essere scarsamente attenta al tema”.