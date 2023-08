Uffici vuoti, pattuglie “fantasma” e scuole in affanno: ecco quanti dipendenti mancano al Comune di Roma

Negli uffici di Roma Capitale manca personale. E si tratta di migliaia di unità tra amministrativi, tecnici, vigili, educatrici e maestre. Una carenza annosa che nemmeno le nuove assunzioni, 1500 più 800 agenti della Polizia Locale in arrivo dal concorso, possono colmare se non in minima parte. Al Comune mancano più di 8700 dipendenti.

Al Comune di Roma mancano 9mila dipendenti

Lo scrive nero su bianco il Dipartimento Risorse Umane nella statistica mensile della dotazione organica dei dipendenti “di ruolo”, quelli con contratto a tempo indeterminato. Il Comune di Roma negli ultimi vent’anni fa registrare quasi seimila dipendenti in meno. ??L’organico è passato dalle 27.358 unità del 31 dicembre 2002 ai 21.998 dipendenti del 30 settembre 2022. Al 31 luglio 2023 il personale capitolino si assesta sulle 21.508 unità. E pensare che la dotazione teorica dovrebbe essere di circa 31mila, 32500 compresi i profili ad esaurimento ossia quelli soppressi come i 144 cuochi o i funzionari educativi che diventeranno coordinatori pedagogici.

Pochi impiegati, vigili e maestre

Negli uffici di dipartimenti e municipi mancano circa 3mila amministrativi, dovrebbero essere 9500 sono invece appena 6600. Mancano circa 600 tecnici e 150 informatici. Duemila le vacanze registrate nell’organico della famiglia educativa e sociale con i sindacati a lanciare l’allarme per l’inizio della scuola. Manca circa il 50% del personale per quanto riguarda cultura, sport e turismo: le risorse sono soltanto 506, dovrebbero essere oltre 900. In Polizia Locale la carenza è di 2700 unità: i 5653 funzionari (1518) e istruttori devono reggere il peso del lavoro che dovrebbe essere svolto da un Corpo composto da almeno 8450 uomini e donne.

Difficile così portare a termine le mansioni affidate alle varie categorie. Uffici allo stremo, servizi a rilento e utenza indispettita. Vigili chiamati agli straordinari per assicurare il controllo della città con i romani a lamentare spesso l’assenza dei “caschi bianchi” per le strade. Pattuglie “fantasma”. Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali si ricorre alle supplenti per le quali però non ci sono i fondi sufficienti.

“Serve piano assunzionale straordinario”

“Pur apprezzando gli sforzi fatti dal Dipartimento Risorse Umane e dall’assessore al Personale, Andrea Catarci, che sta utilizzando tutti i mezzi ordinari per sopperire alle carenze di organico, i numeri e le condizioni di lavoro del personale capitolino ci dicono chiaramente che serve qualcosa in più”, sottolinea ai microfoni di RomaToday Mirko Anconitani della Uil Fpl. “Tra pensionamenti ai quali non è seguito il giusto numero di assunzioni e un esodo continuo dei dipendenti del Comune verso le funzioni centrali, è necessario un piano assunzionale straordinario per il quale il sindaco deve appellarsi al governo”. E deve farlo in fretta. Roma infatti deve affrontare delle sfide che non sono più imminenti ma già in corso come il Giubileo del 2025 e il Pnrr. Progetti, cantieri, controlli e monitoraggi. L’assessore Catarci lo ha fatto nei giorni scorsi chiedendo fondi a Palazzo Chigi per portare a Roma altri mille vigili. Per adesso l’appello è caduto nel vuoto.

“Con il personale ridotto all’osso, con pure un’età media che si assesta sui 55 anni, sono a rischio i servizi all’utenza e la tenuta della macchina amministrativa. Bisogna intervenire perché non ci sia un disastroso effetto domino”, è l’esortazione di Anconitani. “Una pianta organica insufficiente vuol dire maggiori carichi di lavoro per tutti i dipendenti e questo inficia la produttività, rallenta i processi, non permette il ricorso allo smartworking e dunque una migliore conciliazione tra lavoro e vita familiare. Il risultato è la visione negativa del personale capitolino che, spesso bersagliato, è spinto sempre di più a cercare opportunità altrove”. Perché nonostante gli aumenti in busta paga, tra chi scappa e chi rinuncia all’assunzione, è grande la fuga da Roma Capitale.