In Comune mancano 9mila dipendenti. Roma Capitale punta su un piano straordinario delle assunzioni

Uffici oberati di lavoro, che tra ordinario e arretrato faticano a mantenere l’efficienza reclamata dagli utenti e sollecitata dal Campidoglio. Servizi a rilento come quello per il rilascio delle carte di identità elettroniche dove le attese, salvo gli open day, durano mesi. Poche pattuglie dei vigili a presidio del territorio. Educatrici degli asili nido e maestre delle scuole dell’infanzia esasperate tra ruoli scoperti e supplenti che faticano ad arrivare, con la protesta che coinvolge anche le famiglie. Roma Capitale soffre la carenza cronica di personale.

Quanto personale manca a Roma Capitale

In base al piano dei fabbisogni che RomaToday ha potuto visionare. negli uffici, nei comandi dei vigili urbani e nelle strutture scolastiche capitoline mancano più di 9mila unità di personale. Per la precisione 9188.

La famiglia più in sofferenza è quella della vigilanza. Nella Polizia Locale di Roma Capitale per arrivare alla dotazione organica teorica dovrebbero esserci quasi tremila agenti in più. Servirebbero 8450 vigili, sono 5558. Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia la carenza è di 1571 unità. Servono educatrici, insegnanti, ma anche assistenti sociali e coordinatori pedagogici. Non va meglio negli uffici di municipi e dipartimenti: servirebbero 2900 persone in più tra amministrativi, operatori e personale dedicato ai servizi di supporto. Mancano anche tecnici (647) ed informatici (170).

Il piano delle assunzioni per il 2024

Un gap che l’amministrazione solo in parte riuscirà a colmare. Tra le assunzioni previste per il 2024 la parte più cospicua è rappresentata dagli 800 ingressi nella Polizia Locale, quelli arrivati dall’ultimo concorso svolto in tempi record. Nel complesso il piano assunzionale per l’anno in corso prevede 1173 nuove unità di personale, tra cui 18 dirigenti. Oltre ai vigili, con gli idonei a scalpitare per lo scorrimento delle graduatorie, ci sono 127 assistenti sociali, 64 funzionari amministrativi e 55 istruttori che Roma Capitale assumerà con risorse afferenti al Fondo Povertà. Insieme a loro 31 giardinieri che non arriveranno dai centri per l’impiego regionali ma da altre graduatorie. Dentro pure 3 psicologi, 3 insegnanti della scuola dell’infanzia, 1 funzionario archivista, 1 educatrice asilo nido, 1 avvocato e 10 operatori che svolgono lavoratori di assistenza per gli uffici. Ci sono poi i 2055 comunali che faranno “carriera”, aumenteranno di livello e stipendio, grazie alla procedura per le progressioni verticali riproposta dopo oltre un decennio di stop.

Il pressing del Campidoglio sul governo

“Ma è chiaro che Roma deve avere la possibilità di poter fare un piano assunzionale straordinario, magari prima del Giubileo” sottolinea ai microfoni di RomaToday l’assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci. Il dialogo tra Campidoglio e governo è fitto.

“Il confronto con il ministero della Pubblica Amministrazione, dopo qualche resistenza iniziale, sta dando i frutti sperati. Abbiamo chiesto al ministro una proroga, almeno fino al 2026, per le graduatorie di educatrici ed insegnanti che sono necessarie per portare avanti i servizi all’infanzia. Si tratta di 5mila persone che restano utilizzabili e che, grazie alla deroga che speriamo di ottenere, potranno anche aggiornare in corso i titoli di studio posseduti. Una possibilità in più per chi è stato reperito prima che la nuova normativa entrasse in vigore” spiega Catarci. Si lavora anche con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. “Quello che vogliamo ottenere è un piano di assunzione straordinaria per almeno altri tremila dipendenti. La città ne ha bisogno per garantire al meglio tutti i servizi alla cittadinanza”.

Lo smartworking

Aumentati anche i numeri del personale in smartworking: oggi i dipendenti che si avvalgono di almeno una giornata di lavoro da remoto sono oltre 6mila contro i quasi 4mila del dicembre scorso. “Quasi un raddoppio che vogliamo incrementare. Nel regolamento mettiamo nero su bianco le attività ‘smartabili’ in modo da poter insistere per almeno due giorni di smartworking a settimana per tutti coloro che svolgono funzioni compatibili” dice Catarci. L’idea è sempre quella di arrivare ad una giornata di smartworking comune a più uffici possibili, nell’ottica del risparmio energetico e compressione delle emissioni. Ma non è detto che questo sia il venerdì per non alimentare i sospetti di un accordo per il week end lungo dei dipendenti capitolini.

Parla l’assessore dell’ultimo “concorsone”

E sul PIAO, il piano integrato di attività e organizzazione, che l’amministrazione comunale punta ad approvare entro la fine del mese è intervenuto anche l’ex assessore al Personale, Antonio De Santis. "Gli enti locali, oggi, presentano problemi di diversa natura, da nord a sud. Noi, durante la sindacatura Raggi, abbiamo spinto al limite le capacità assunzionali per sopperire alle gravi carenze in cui si trovava Roma Capitale al nostro arrivo: abbiamo assunto più di 6mila persone sbloccando le precedenti graduatorie ed abbiamo dato vita a nuovi concorsi che, fino ad oggi, hanno consentito nuovi ingressi nella macchina amministrativa” ha detto a RomaToday. “Ciononostante i limiti posti a livello nazionale agli enti locali e il fatto che Roma viene di fatto trattata come tutti gli altri comuni, non riescono a risolvere in maniera efficace i problemi strutturali. Si pensi, ad esempio, che nel prossimo piano assunzionale di Roma Capitale non sono previsti nuovi ingressi nel settore scolastico-educativo né in quello amministrativo. Anche le assunzioni nella Polizia Locale, inoltre, sembrano limitate rispetto agli effettivi bisogni”. Da qui la richiesta dell’ex esponente della Giunta Raggi. “Serve un intervento importante a livello nazionale che riconosca finalmente le peculiarità della Capitale e, in generale, una maggiore attenzione nei confronti dei comuni. Certamente la giunta Gualtieri deve fare la sua parte e non risparmiare neanche un euro sulle assunzioni".