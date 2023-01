“Dirigenti in tutti i municipi e più personale. Ora nuovo concorso per i vigili”

I nuovi dirigenti di Roma Capitale hanno preso servizio trovando posto ai vertici di municipi e dipartimenti. “Il frutto di un grande lavoro che ci ha permesso di rafforzare i dipartimenti e riuscire finalmente a coprire tutte le postazioni dirigenziali dei municipi che erano rimaste scoperte, con un’attenzione particolare al sociale” - così l’assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci, ha commentato a RomaToday l’ingresso al Comune dei nuovi dirigenti.

I nuovi dirigenti di Roma Capitale

Sono 55 in tutto. 13 arrivano da una procedura concorsuale interna ed hanno già firmato: di questi 7 sono dirigenti amministrativi, 5 tecnici e 1 culturale. Gli altri 42 - 28 amministrativi e 7 tecnici già assunti e altri 7, di cui 4 amministrativi e 3 tecnici lo saranno nelle prossime settimane - sono i vincitori della procedura esterna, quella bandita nell’ambito del “concorsone” dalla giunta guidata da Virginia Raggi. “Ma le prove - tiene a sottolineare l’assessore - le abbiamo portate avanti noi con grande serietà ed efficienza, abbiamo avuto commissioni che hanno lavorato senza sosta per garantire in tempi record figure apicali all’amministrazione. Lo stesso è accaduto per la procedura interna, l’abbiamo avviata a maggio e i dirigenti sono già in servizio”. Impiegati nei quindici municipi di Roma, solo II e VII hanno scelto di non aggiungerne ulteriori a quelli già in organico, e nei vari dipartimenti: dall’Urbanistica al Patrimonio, Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti così come nella Ragioneria e in quello per la pianificazione strategica e PNRR. “Insomma - dice Catarci - tutta una serie di situazioni che abbiamo necessità di presidiare attentamente”.

Lo scorrimento delle graduatorie del "concorsone" e le nuove assunzioni

Ma non solo figure apicali. La carenza di organico negli uffici del Comune è annosa, cronica e risaputa. “Ma stiamo lavorando” - assicura Catarci. A novembre scorso la modifica al piano assunzionale con l’ingresso di 200 unità di personale educativo: nello specifico 100 insegnanti di scuola dell’infanzia e 100 educatrici degli asili nido. Sono poi entrati 12 assistenti sociali.

Il Comune voleva 171 funzionari tecnici a tempo indeterminato, ma ad oggi hanno firmato in 141 provenienti dalle graduatorie messe a disposizione dalla Città Metropolitana. Sempre da li arriveranno ulteriori 115 tecnici, assunti a tempo determinato (da individuare tra le 135 candidature pervenute) per portare avanti i progetti legati al PNRR. Tra novembre e dicembre assunti poi 45 Funzionari Amministrativi, 52 Istruttori Amministrativi, 3 Funzionari Servizi Educativi, 2 Funzionari Avvocati dalle graduatorie dell’ultimo “concorsone”. Inoltre è stata sottoscritta la proroga del contratto per 1 anno per 39 assistenti sociali precarie. “In tutto oltre 600 persone. Un trend che intendiamo consolidare anche per il prossimo anno, bisognerà lavorare sul Bilancio” - ha detto Catarci.

Il nuovo concorso per i vigili di Roma

Nodo da sciogliere quello dei vigili. La Polizia Locale di Roma Capitale è sotto organico di almeno tremila unità, una carenza che si somma a tutte le altre grandi criticità che vive il corpo: in parte disarmato, senza un nuovo ordinamento professionale e adesso pure senza la banca dati che serve per rintracciare gli intestatari di targhe e veicoli, trasgressori a vario titolo. Dopo la prova - unica, scritta e digitale - il Comune si è arreso alla lista corta degli idonei all'ultimo concorso: ne voleva assumere 500, hanno superato la selezione in 220 circa. Così bisognerà bandirne uno nuovo.

“Per farlo bisognerà aspettare il Bilancio e il piano assunzionale, se ne parlerà credo a febbraio. Ma una cosa è certa - assicura Catarci - noi abbiamo intenzione di assumere tra il 2023 e il 2024 800-1000 vigili, in base alle risorse disponibili. Va detto - ha aggiunto l’assessore - che il concorso per i vigili ha tempi più lunghi visto le prove fisiche. Tuttavia entro il 2024 prenderemo 800 vigili, con l’obiettivo di scorrere la graduatoria fino a mille. Prima del Giubileo sarà utile avere mille vigili in più”.

Ma le nuove assunzioni non coprirebbero nemmeno i pensionamenti, circa 500 l’anno. I sindacati lo hanno già fatto presente al Campidoglio lanciando l’allarme: serve uno sforzo maggiore altrimenti nell’Anno Santo, sul fronte di mobilità, commercio e abusivismo, sarà difficile presidiare la città. Anche sull’ordinario.