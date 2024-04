Addio al tetto di nylon. Il Comune ripara il buco nel palazzo "squarciato"

Quasi un anno e mezzo. Tanto è passato da quando il crollo di una porzione del tetto ha costretto Fausto (nome di fantasia ndr.) a vivere con un enorme squarcio sul soffitto della camera. Un buco da un metro e mezzo di diametro. Letto con vista diretta sul cielo. Il crollo aveva interessato anche parte del bagno con l’appartamento dell’ultimo piano sottoposto a tutte le intemperie stagionali, nubifragi e caldo afoso. In casa una piscina da 770 litri per raccogliere la pioggia e una copertura di nylon provvisoria in attesa dei lavori. Quelli promessi dal Comune.

La casa con il buco sul tetto

Già perché Fausto è il proprietario di un appartamento che si trova in un condominio misto in zona Villa Gordiani: una palazzina in cui otto dei dieci immobili non sono mai stati riscattati dagli inquilini rimanendo in capo a Roma Capitale che è dunque il condòmino di maggioranza. Una storia raccontata da RomaToday e approfondita da Dossier.

Nelle settimane scorse l’intervento tanto atteso. Il Comune ha chiuso il buco sul tetto, Fausto che per mesi ha vissuto ospite di amici e parenti, e anche in affitto, è finalmente tornato a casa. Questa mattina la visita dell’assessore capitolino al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi.

La visita dell'assessore Zevi

"Sono voluto andare personalmente a salutare il signor Fausto e a verificare i lavori che abbiamo effettuato dentro e al di sopra del suo appartamento. Ho voluto porgergli le scuse mie e di Roma Capitale per il disagio che ha dovuto sopportare e spiegargli le ragioni tecniche che hanno reso questo intervento così complesso” ha detto a margine del sopralluogo Zevi.

L’assessore ha annunciato che dopo aver messo in sicurezza una porzione del tetto, il Comune nei prossimi mesi procederà a completare la copertura sull'intero edificio. “Questo tipo di interventi servono a dimostrare due cose: che in tutta Roma stiamo compiendo una piccola grande rivoluzione della manutenzione del patrimonio, nonostante il ritardo che si era accumulato negli anni; e che Roma Capitale deve smettere, con i fatti, di essere un pessimo condomino quando la proprietà è condivisa con dei privati. Per questi obiettivi gli uffici lavorano ogni giorno con grande abnegazione e perciò li ringrazio".