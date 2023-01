Il Campidoglio prolunga il contratto con Atac per altri tre mesi

In attesa della firma del nuovo contratto di servizio con Atac, Roma Capitale ha deciso di prorogare la durata di quello in essere fino al 31 marzo "o anticipatamente qualora si arrivi alla firma del nuovo in data precedente", alle stesse condizioni. Lo ha fatto sapere l'assessore alla mobilità e ai trasporti Eugenio Patanè.

La delibera approvata in giunta nei giorni scorsi prevede inoltre che, sempre per i prossimi tre mesi, venga estesa la gestione da parte di Atac della sosta tariffata, dei parcheggi di scambio e di quelli in struttura o in superficie fuori sede stradale. Rinnovate anche le agevolazioni per gli anziani.

Per tutta l'annualità 2023, infatti, l'azienda municipalizzata del trasporto pubblico è stata autorizzata dal Campidoglio a rilasciare le tessere per la circolazione gratuita sui mezzi del trasporto locale, anche quello gestito da Roma Tpl, ai cittadini ultrasettantenni residenti a Roma, con un ISEE non superiore ai 15.000 euro.