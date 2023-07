I consiglieri di maggioranza di Roma Capitale contro gli sgomberi degli occupanti abusivi. La lettera al prefetto Giannini

I blitz delle forze dell'ordine avvenuti a giugno, per sgomberare occupanti abusivi all'interno di alloggi Ater, hanno scatenato la reazione della politica. In particolare, gli interventi a Primavalle non hanno lasciato indifferente la maggioranza capitolina: troppi i casi di nuclei con disabili, minori, anziani, donne sole con figli a carico messi fuori dalla porta all'alba, per non dire una parola. E così è stata convocata una commissione casa ad hoc e inviata una richiesta di incontro al prefetto Lamberto Giannini, una lettera firmata dai consiglieri di maggioranza che si oppongono all'utilizzo delle forze dell'ordine quando a occupare sono i più fragili.

Ricordiamo che, come documentato in un servizio di due mesi fa, questo tipo di sgombero è finalizzato a liberare appartamenti da assegnare ad altri occupanti abusivi, quelli delle occupazioni abitative. È il modello Caravaggio, concordato con forze politiche, movimenti e prefetto che sinora ha consentito di rallentare l'esecuzione degli sgomberi degli stabili inseriti nella lista e che ha portato a contenere la rabbia di movimenti e associazioni.

La maggioranza contro gli sgomberi degli occupanti

La premessa del presidente della commissione, il dem Yuri Trombetti, è quasi obbligata: "Noi denunciamo il malaffare, ci facciamo parte attiva - apre la riunione - e il prefetto fa bene a intervenire in quartieri come San Basilio e Tor Bella Monaca, dove c'è chi ha dovuto denunciare intimidazioni subite in seguito alle regolari assegnazioni. L'opera di pulizia iniziata da Ater, già da tempo, è fondamentale. Ma quando vengono coinvolte persone cosiddette 'meritevoli di tutela', bisogna porsi il problema. Ci sono malati, invalidi, minori, famiglie con redditi bassissimi". In sostanza gli stessi che dal 15 dicembre 2022 possono fare richiesta di residenza anagrafica nell'alloggio o nello stabile occupati senza titolo in base alla direttiva di Gualtieri che deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi del 2014.

Ater marca visita: "Faremo commissione a casa loro"

In commissione era prevista la presenza dei vertici Ater Roma (anche se, a oggi, il dg Luigi Manuelli è dimissionario e il commissario Eriprando Guerritore in fase di sostituzione), ma così non è stato: "La prossima volta faremo commissione a lungotevere Tor di Nona - ha ironizzato Trombetti, riferendosi alla sede dell'azienda che gestisce quasi 50mila case nella Capitale - perché è importante sapere quali sono i criteri utilizzati per richiedere gli sgomberi". Presenti, però, erano sia la Regione rappresentata da Michela Pace (ex Ater, confermata dal centrodestra nell'ufficio di presidenza di Francesco Rocca), sia il Comune con il responsabile dell'ufficio recupero alloggi Erp Ciro Attanasio e Carlo Mazzei, capo staff dell'assessore alla casa Tobia Zevi.

La Regione: "D'accordo su aprire un tavolo per nuove linee guida"

"Ater è uno strumento della Regione, ma non controlliamo ogni sua azione quotidiana - tiene a specificare Pace -. Mi spiace non ci siano, ma dovranno comunicarci quale sia il loro programma e i criteri alla base. Rocca più volte ha detto che bisognerà intervenire sui nuclei 'ricchi', ovviamente quelli senza titolo perché come sappiamo la legge permette anche a chi ha redditi alti di stare negli alloggi popolari se sono regolari. Rispetto ai meritevoli di tutela, anche l'attuale vertice regionale è d'accordo sulla necessità di porsi il problema. Siamo aperti a un eventuale tavolo, affinché le amministrazioni coinvolte stabiliscano precise linee guida".

Converti (Pd): "Andrebbero sgomberati i clan, non le donne vittime di violenza"

Particolarmente duro l'intervento di Nella Converti (Pd), presidente della commissione politiche sociali: "Vorrei vedere più sgomberi contro i clan - dice - non contro famiglie che hanno bambini, disabili e donne vittime di violenza. Persone come queste andrebbero inserite in percorsi di recupero e tutela, non subire questi trattamenti. C'è stata una regia con la sala operativa sociale prima degli sgomberi? Era presente sul posto? I cittadini fragili non devono pagare il prezzo, dobbiamo prima di tutto assumerci la responsabilità e poi affrontare questa emergenza ormai endemica a Roma, facendo rientrare le persone nella legalità".

I dati del Comune: 54 ordinanze di sgombero, 48 sono nuclei fragili

Se da una parte Ater ormai da tempo ha dato il via al recupero di alloggi in vari quartieri (in particolare San Basilio, Primavalle, Torrevecchia, Tor Bella Monaca, più recentemente anche in zona Tufello e Vigne Nuove), il Comune sta invece assumendo una linea più soft e riflessiva. Dall'inizio del 2023, come fa sapere il responsabile dell'ufficio recupero alloggi Erp Ciro Attanasio "abbiamo comunicato, notificandole agli occupanti, 54 determinazioni in seguito a decreti di accesso e sgombero - fa il punto - ma abbiamo deciso di valutare le fragilità di ogni singolo nucleo, verificando la presenza soprattutto di invalidi, over 65, minori. Così dai 54 iniziali siamo arrivati a chiedere un secondo accertamento su un gruppo di 15 famiglie e la scrematura risultante ha fatto stringere il cerchio a 6 nuclei: questi sono persone adulte, in salute, abili al lavoro, senza figli minori a carico. In questi casi abbiamo chiesto lo sgombero, ma a oggi non sappiamo né tempi né modalità".

La lettera dei consiglieri al prefetto

Subito dopo la commissione capitolina, i consiglieri di maggioranza hanno firmato e inviato al nuovo prefetto Lamberto Giannini una lettera: "Le chiediamo un incontro - si legge - per discutere delle modalità e dei criteri organizzativi dei recenti sgomberi di alloggi Erp". "Inoltre - scrivono Trombetti, Converti, Ciani, Battaglia, Pappatà, Luparelli, Biolghini e Trabucco - riteniamo che l'occasione sarà proficua per riprendere un discorso iniziato col suo predecessore (Matteo Piantedosi, ndr) relativo a modalità condivise sul tema degli sfratti". Un protocollo d'intesa ancora in bozze, inviato da Zevi a ottobre 2022 e che ad oggi non ha avuto nessun tipo di riscontro né sviluppo, a distanza di 9 mesi.