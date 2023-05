Il Comune chiede la rimozione dei manifesti contro l'utero in affitto. Pro Vita fa muro

Per Jacopo Coghe, portavoce degli antiabortisti ultracattolici di Pro Vita Onlus, da parte del Comune di Roma sarebbe in atto una vera e propria "censura politica e ideologica" contro la campagna pubblicitaria sull'utero in affitto, iniziata ormai da settimane nella Capitale. L'associazione, come successo già negli anni scorsi, ha tappezzato la città di cartelloni che rappresentano un neonato dentro un barattolo, per evidenziare la contrarietà alla pratica che permette a coppie, single etero e single omosessuali di avere figli "appaltando" la procreazione e la gestazione. Il Comune vorrebbe eliminare i manifesti.

Roma Capitale contro i manifesti di Pro Vita sull'utero in affitto

Il tema è stato trattato in una delle ultime commissioni pari opportunità capitoline, convocata da Michela Cicculli. Per la consigliera di Sinistra Civica Ecologista "i manifesti sono in contraddizione con il regolamento elle affissioni - spiegava in commissione - che proibisce contenuti violenti e lesivi del rispetto delle libertà e dei diritti delle persone, rappresentando un neonato posto all'interno di un barattolo con relativa etichetta ed evidente mercificazione del corpo del minore". Di conseguenza "non può essere tollerata la diffusione di messaggi discriminatori sul territorio, ci auguriamo la massima collaborazione da parte degli uffici".

Pro Vita: "Campagna legittima, questa è censura politica"

E infatti, secondo quanto riferito dagli antiabortisti vicini a Fratelli d'Italia, è arrivata in questi giorni una richiesta dagli uffici capitolini di rimuovere tutti i manifesti: "Ma sono pienamente legittimi - tuona Coghe - e non contengono nessun messaggio né violento né sessista né che rappresenta la mercificazione del corpo femminile o dei bambini. Semmai è il contrario, sono una chiara denuncia proprio della mercificazione delle donne e dei bambini che avviene con la barbara pratica dell’utero in affitto, illegale in Italia. Veniamo censurati e attaccati perché difendiamo la legge. Le motivazioni della richiesta sono quindi inconsistenti e privi di fondamento giuridico".

"Gualtieri è a favore dell'utero in affitto?"

Pro Vita Onlus, quindi, non toglierà i manifesti, anzi: "Proseguiremo con questa e simili campagne in favore delle donne, delle famiglie e dei bambini - chiosa il portavoce -. Forse l'amministrazione Gualtieri ci vuole dire che è a favore dell'utero in affitto? Non ci stupirebbe visto che il Sindaco era all'assemblea dei sindaci arcobaleno e ha intenzione di trascrivere i figli delle coppie gay all'anagrafe, che spalancherebbero le porte proprio alla pratica dell'utero in affitto".