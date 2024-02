Contro abusivi e illegalità Ater e Comune si alleano per "ripulire" le case popolari di Monteverde

Alloggi occupati abusivamente da anni, altri sgomberati ma mai riassegnati. Segnalazioni (ma a quanto pare, mai denunce nero su bianco) di attività legate allo spaccio di droga e racket degli abusivi. Stavolta non parliamo di San Basilio, Tor Bella Monaca o Spinaceto, nemmeno di Laurentino 38. Ma di Monteverde, via di Donna Olimpia, quasi vista su Villa Pamphilj. Per parlarne, dopo le proteste degli inquilini Ater e dei proprietari, in Comune è stata convocata una commissione a porte chiuse. Nessuno streaming, nessun verbale.

La commissione segreta su Donna Olimpia

Al tavolo ci sono i consiglieri componenti della commissione, presieduta dal dem Yuri Trombetti. Poi Ater, rappresentata dalla direttrice generale Edmonda Rolli, che al civico 30 di via di Donna Olimpia ha la maggioranza dei millesimi in un condominio misto gestito da un amministratore; la Polizia Locale di Roma Capitale, il presidente del XII municipio Elio Tomassetti. La scelta di non trasmettere la riunione è per tutelare la privacy: a quanto emerge non vengono solo snocciolati numeri, ma anche qualche nome, descritte situazioni delicate. Pericolose. Non ne abbiamo certezza, ma la segretezza dell'occasione impone un certo tipo di conclusioni.

I numeri di una situazione fuori controllo

Il quadro che emerge, in base a quanto faticosamente RomaToday è riuscita a ricostruire, è quello di un lotto ex popolare con problemi molto popolari. Ci sono 290 alloggi di proprietà dell'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica su circa 600 totali, di questi una settantina risultano occupati. Ma è un numero non certificato, perché si basa su un censimento non ufficiale, fornito da Ater. Potrebbero essere di più. Di questi, circa la metà sono abitati da nuclei che hanno presentato domanda di sanatoria. Negli ultimi anni, Ater è riuscita a tornare in possesso di 10-15 alloggi, ma al momento attuale non ha la certezza che siano ancora tutti liberi. Potrebbero essere stati, in parte, nuovamente occupati. Secondo quanto si apprende, come successo anche per il Laurentino 38 dove è ferma da oltre sei mesi un'opera di riqualificazione da 7 milioni di euro, Ater ha già inviato numerosi tra decreti di rilascio e diffide. Una ventina, atto più atto meno.

Sinergia tra Ater, Comune e vigili

Le bocche su alcuni dettagli della commissione restano cucite, quello che però viene detto a margine è che sulla situazione - portata alla luce negli scorsi mesi dal comitato di quartiere Gianicolense, da un gruppo di inquilini/proprietari e dal minisindaco Tomassetti - il Comune vuole aprire un focus: "Non è solo Donna Olimpia - assicura Trombetti - perché criticità del genere sono anche altrove e vorremmo metterle in evidenza, sia in alloggi Ater sia del Comune di Roma. La prima cosa che andrà fatta a Monteverde è un censimento puntuale, la Polizia Locale si è resa subito disponibile e operativa. Bisognerà capire quali e quante fragilità ci sono, chi è già in carico ai servizi sociali e interessare questi ultimi per prendersi cura di chi non lo è. Da parte di Ater abbiamo visto grande collaborazione e ringrazio anche Tomassetti per l'interesse, per aver già iniziato da tempo un percorso di ascolto e confronto con gli abitanti". "Siamo riusciti a instaurare innanzitutto una sinergia tra municipio e comune - aggiunge il minisindaco - e poi riavvicinare Ater alla comunità di inquilini e abitanti, perché era un problema che emerso. Ci sono abusivi e abusivi, per noi è importante che chi è meritevole di tutela venga preso in carico e chi preferisce l'illegalità venga mandato via. La situazione fino a poco tempo fa era fuori controllo, ora si sta riprendendo il filo del discorso anche coinvolgendo le forze dell'ordine".

Mentre tra assessori di Regione e Comune ci si becca su bando Erp, assegnazioni e Imu, sul territorio la politica prova a fare quadrato. E In futuro ci sarebbe l'idea di portare a Donna Olimpia don Antonio Coluccia, il "prete anti spaccio" noto per le processioni e le passeggiate nelle piazze di spaccio di Roma, da Tor Bella Monaca a San Basilio.

Il prete anti spaccio

Il sacerdote viene tirato in ballo anche da Antonio De Santis, consigliere della Civica Raggi ed ex assessore: "Si prenda esempio dall'ex sindaca Raggi - commenta - che nel corso della precedente amministrazione ha sempre fatto sentire la propria presenza nelle realtà più marginali della città, oppure dall'incessante e coraggiosa opera quotidiana di don Coluccia. La situazione in quelle case Ater è ormai insostenibile. Oltre alle tante criticità legate all'abusivismo, sembrerebbe che il comprensorio sia interessato da fenomeni che andrebbero ben oltre la legalità e che preoccupano non poco i residenti. Parlarne in commissione va bene, ma non basta. Situazioni così ce ne sono tante a Roma, è necessaria una presenza costante delle massime autorità politiche regionali e comunali".