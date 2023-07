Il consiglio comunale dà l'ok all'acquisto di nuovi uffici. Attacco dei renziani: "Soldi levati all'emergenza abitativa"

Trecentocinquanta dipendenti capitolini si trasferiranno alla Montagnola, in via Benedetto Croce, con vista sulla Cristoforo Colombo. Presumibilmente nel corso del 2024. Il Comune, infatti, spenderà poco più di 10.000.000 di euro per acquistare un palazzo al civico 32, fino al 1994 di proprietà dell'ente nazionale della cellulosa finito in liquidazione. Il consiglio ha dato l'ok votando in aula il 12 luglio e quindi ora la palla passa agli uffici che dovranno predisporre le carte per il rogito.

Il Comune acquista l'ex sede dell'ente cellulosa

A febbraio la commissione patrimonio e quella bilancio avevano dato parere favorevole alla delibera di giunta sull'acquisizione dell'immobile di via Benedetto Croce. Una votazione alla quale non presero parte i partiti di opposizione. In quell'occasione, come raccontato da RomaToday, vennero spiegati i dettagli dell'operazione: 10.700.000 euro di investimento (9.900.000 per gli uffici e 800.000 per le attrezzature), per un complesso di 4.000 mq diviso in due edifici con annessi box auto. All'interno le postazioni di lavoro sono già predisposte e quindi i lavori sarebbero ridotti al minimo. "Un'occasione per razionalizzare le sedi capitoline e le relative spese - spiegava Valentina Senese, avvocato impiegato nel dipartimento patrimonio - che ci permetterebbe di trasferire 350 dipendenti da via del Turismo e via Capitan Bavastro". Due edifici per cui Roma Capitale paga circa 3.600.000 euro l'anno.

La trattativa con Fintecna dopo anni di aste deserte

La trattativa è stata svolta con Fintecna, società partecipata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti, che ha acquisito l'immobile mettendolo all'asta nell'ormai lontano 2007: nessuno si è manifestato. Il Comune, invece, sì. I fondi per acquisire l'ex sede dell'ente nazionale cellulosa, istituito in epoca fascista e dismesso solo nel 1994, vengono prelevati dal budget per l'emergenza abitativa. Un dettaglio che non è passato inosservato.

La protesta dei renziani: "Tolti soldi all'emergenza abitativa"

Italia Viva, infatti, ha commentato duramente il voto positivo dell'assemblea alla delibera, accusando l'amministrazione di "sottrarre fondi all'emergenza abitativa, autorizzando l'acquisto di due edifici con un investimento di circa 10 milioni" scrivono Francesca Leoncini e Valerio Casini. "Un’operazione a nostro avviso non condivisibile - accusano - che graverà pesantemente sul bilancio: non solo perché si tratta di immobili locati o sublocati fino al 2025 ma soprattutto perché vengono utilizzati fondi che sarebbero destinati all’emergenza abitativa. In quei locali, tuttavia, particolare piuttosto rilevante, saranno collocati gli uffici del Dipartimento Patrimonio e così l’amministrazione, che non investe nemmeno un euro per la manutenzione di edifici già in suo possesso, impegna risorse ingenti per acquisire altri spazi da destinare ad attività istituzionali".

La replica di Trombetti (Pd): "Reintegreremo subito i fondi"

Interpellato sulla questione, il presidente della commissione patrimonio Yuri Trombetti (Pd), respinge le accuse al mittente: "Fintecna si è impegnata a liberare gli uffici entro la fine del 2023 - ha spiegato al nostro giornale - quindi questa criticità non si pone. Sui fondi, mi preme specificare che i 10 milioni sono vincolati, quindi verranno rimessi nel fondo per l'emergenza abitativa".