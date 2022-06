Comunali nel Lazio, i grillini crollano ovunque ma Ferrara (M5s) va oltre: "A Roma il M5s sta crescendo"

"Gli unici che sono riusciti a trattenere una buona parte del loro consenso siamo stati noi, a Roma, con il nostro progetto che ha preso il circa il 20% dei voti. E questo è successo nella città storicamente più difficile da governare, dove gli apparati contano, eccome". Così il consigliere grillino di opposizione Paolo Ferrara commenta i dati emersi dai risultati delle amministrative di domenica 12 giugno.

Una debacle ovunque o quasi per i Cinque Stelle, che nel Lazio fanno i conti con consensi percentuali a una cifra, in qualche caso anche sotto il 5. L'analisi del voto affidata da Ferrara ai social è critica dove parla di "gradimento degli elettori mancato" e di importanza di avviare una riflessione alla luce di numeri "che parlano chiaro", ma lo è solo per i risultati ottenuti fuori dal Raccordo a questa tornata. Il pentastellato fedelissimo di Virginia Raggi sembra dimenticare come sono andate le comunali dello scorso ottobre. O almeno, ne dà un'interpretazione decisamente positiva mettendo a confronto i due casi.

"Una linea politica, la nostra, che in questi mesi è sempre più forte e che ci sta facendo crescere" prosegue ancora Ferrara. "Il Movimento 5 Stelle di Roma ha continuato a stare tra la gente e le raccolte firme, i dibattiti e il confronto non sono mai mancati. Credo che certe riflessioni vadano fatte senza paura: dite e fate quello che volete, ma i numeri hanno parlato chiaro. E andrebbero ascoltati".

I risultati nel Lazio

Ricordiamo i numeri raggiunti dai grillini alle comunali del 12 giugno. Il quadro regionale, un tracollo, riflette quello nazionale. L'unico comune in provincia di Roma (con più di 15mila abitanti) dove la lista sfiora il 14% è Ardea. Tutti gli altri sono risultati a una cifra. Si va dal 4,61 a Guidonia (dove il sindaco uscente è grillino), al 3,21 a Ciampino, al 2,87 a Ladispoli, al 6,25% a Fonte Nuova. Praticamente inesistente nei capoluoghi di provincia. A Viterbo il Movimento Cinque Stelle è stato votato dall'1,50% degli elettori, dall'1,32% a Frosinone.