Compostaggio a Cesano, il municipio XV ribadisce il ‘no’ e invita Gualtieri: “Venga a confrontarsi”

Il Municipio XV ha ribadito il proprio ‘no’ alla realizzazione dell’impianto di compostaggio in zona Cesano-Osteria Nuova. Dopo la risoluzione in cui il parlamentino di Roma nord esprimeva “netta contrarietà” al sito per i rifiuti proposto li dalla Giunta Raggi, via Flaminia ha votato un documento congiunto scritto da opposizioni e maggioranza per riaffermare la propria posizione. Il compostaggio a Cesano non s’ha da fare. Lo aveva già detto anche la vecchia giunta grillina guidata dall’ex presidente Stefano Simonelli.

Compostaggio a Cesano: il Municipio XV ribadisce il ‘no’

Si perchè dell’impianto di compostaggio a Cesano si parla da anni. L’iter per la sua realizzazione è stato avviato nel 2018 dalla Giunta Raggi che ne aveva promesso e prospettato l’apertura “nel 2024”, due anni dopo è arrivata l’autorizzazione della Regione Lazio con la pronuncia di “compatibilità ambientale” seppur accompagnata da sessanta punti di prescrizioni autorizzative. A riaccendere il campanello d’allarme del territorio a nord di Roma che proprio non ne vuole sapere di ospitare il sito di Ama, la delega del Campidoglio alla Municipalizzata a partecipare ai bandi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) che scadranno il 15 febbraio. Entro quella data l'azienda dovrà presentare due progetti per due biodigestori anaerobici, impianti che consentono il trattamento dei rifiuti organici attraverso appunto un processo di compostaggio. Probabilmente saranno rispolverati quelli dell’era Raggi previsti e, come detto, già autorizzati dalla Regione Lazio a Casal Selce e Cesano.

I rifiuti di Roma nord tra antenne e scorie

Un’ipotesi che il Municipio XV vuole scongiurare. Troppe 60mila tonnellate l’anno, insostenibili quei circa 48 mezzi al dì su quelle stradine strette e dissestate. Che dire poi di un territorio già provato dalla presenza delle antenne di Radio Vaticana e dal deposito di scorie del centro di ricerca Enea Casaccia.

“L’Aula, in occasione del consiglio straordinario richiesto dall’opposizione, ha ribadito tutti i suoi dubbi al riguardo. Per questo è stato votato all’unanimità un documento unico che conferma la netta contrarietà al progetto presentato da AMA e dalla vecchia amministrazione. Un segnale importante che conferma la serietà dell’aula che oggi, unita, ha deciso di lavorare solo a tutela dell’intera comunità” - ha commentato il minisindaco del XV, Daniele Torquati.

“Ribadiamo tutta la nostra disponibilità a risolvere, insieme, la questione dei rifiuti di Roma, ma chiediamo di ricominciare da un nuovo percorso concreto e condivisibile, e che preveda il miglioramento del piano industriale e il contratto di servizio di AMA”.

Il centrodestra di Roma nord invita Gualtieri e Alfonsi: "Scelte su territorio siano condivise"

Dagli scranni del centrodestra chiedono che il Comune ascolti il territorio. “Con la nostra azione vogliamo che il Sindaco e la Giunta comunale coinvolgano il Municipio su ogni eventuale decisione riguardo la realizzazione di strutture per trattare rifiuti nel territorio del XV. Confronto e condivisione che purtroppo - sottolineano i consiglieri Stefano Peschiaroli (Forza Italia), Giuseppe Mocci e Andrea Signorini (Lega), Adriana Glori, Marco Ottaviani e Giuseppe Calendino (Fratelli d’Italia) - sono mancati durante il consiglio straordinario che abbiamo richiesto ieri, per il quale avevamo espressamente richiesto la presenza degli organi competenti di Roma Capitale. Non sappiamo se ci sia stata una svista della sinistra al governo del Municipio o, semplicemente, la mancanza di coraggio di Gualtieri e dell’Assessore Alfonsi a confrontarsi con i rappresentanti del territorio di Roma Nord e, quindi, con i cittadini. Detto ciò - concludono - ribadiamo la nostra netta contrarietà all’indicazione dell’area che era già stata individuata dalla Raggi”.