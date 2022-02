Cesano prepara le barricate contro l'impianto di compostaggio: "Da Gualtieri scelta scriteriata"

Avevano annunciato le “barricate” e così è. Cesano non si arrende all’arrivo dell’impianto di compostaggio che il Comune, prima con la sindaca Raggi e adesso con Gualtieri, vuole calare tra le campagne di Roma nord. Il Campidoglio ha infatti confermato il progetto per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica della frazione organica in un lotto di terra tra Cesano e Osteria Nuova. A nulla sono valse le rimostranze del territorio, un’area periferica che già convive con le scorie nucleari custodite dal centro di ricerca Enea, con il depuratore e l’impianto di radiotrasmissione di Radio Vaticana. Inascoltati i ripetuti ‘no’ al compostaggio di Cesano del parlamentino di via Flaminia, prima in epoca grillina e adesso anche con l’amministrazione di centrosinistra guidata dal dem, Daniele Torquati. Il Comune mantiene la linea: quell’impianto si farà.

Cesano protesta contro l'arrivo del compostaggio

Così a Roma nord si accende la protesta. “Capiamo l'esigenza di attingere ai fondi nazionali per realizzare quell'impiantistica utile al completamento e alla chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti, ma nel caso di Cesano e Osteria Nuova purtroppo si sottovaluta un elemento: le vecchie autorizzazioni per l'impianto di compostaggio aerobico della vecchia giunta non sono sufficienti e si dovrà inevitabilmente ripartire dal principio, tanto più che nella VIA (valutazione di impatto ambientale) Ama si impegna a non realizzare nessun processo anaerobico. Un errore di valutazione che si aggiunge agli errori della vecchia amministrazione comunale e municipale, e che purtroppo hanno fatto perdere tempo ai romani” - il commento del minisindaco del Municipio XV.

Rifiuti tra scorie e antenne

Intanto il centrodestra ha chiesto un nuovo consiglio straordinario sul tema, se ne discuterà nell’Aula di via Flaminia il 18 febbraio alle ore 10. “Una convocazione richiesta per affrontare la scriteriata idea della giunta Gualtieri di realizzare un biodigestore a Cesano. Una proposta sottoscritta da tutte le forze politiche, tranne la maggioranza del Pd, con cui si invitano anche rappresentanti della giunta ad affrontare coralmente una idea sbagliata, che andrebbe ad aggiungere criticità ad un versante di territorio su cui già insistono altri impianti industriali, l'Enea, le infrastrutture di Radio Vaticana, e su cui sono presenti aree abitate e con una viabilità non adatta al transito dei mezzi pesanti. Gualtieri riveda la scelta” - l’invito del capogruppo della Lega in XV, Giuseppe Mocci. “Si deve fare presto, ma si deve fare anche bene, e il territorio di Cesano non è la risposta giusta per questo tipo di intervento".

Insorgono anche gli ecologisti: "Periferia al patibolo"

Protesta che corre anche sui social: “Per l'ennesima volta si sta preparando il patibolo per la periferia romana in particolare quella a nord di Roma ai confini con Anguillara, ad OsteriaNuova/Cesano; zona già vessata da antenne, grandi depuratori delle acque reflue, potabilizzatori, centro di smaltimento rifiuti radioattivi Sogin in Enea Casaccia, e per non finire cave di basalto in piena produzione, acquedotti fatiscenti e pozzi di presa d'acqua contaminati dall'arsenico che ancora aspettano bonifiche. Ci sono anche intere zone abitate - sottolinea Giandaniele Giampaoli di Europa Verde Ecologista Municipio XV - che aspettano addirittura di essere collegate ai collettori fognari da decenni. Non ci facciamo mancare proprio niente da queste parti, di aspetti negativi ne siamo saturi! Come fu per la vecchia Amministrazione Raggi, oggi anche a Gualtieri e tutta la giunta rinnoviamo l'invito ad una seria riflessione. Non si può assolutamente stuprare e sostituire l'ennesimo terreno agricolo ad alto pregio oggi seminato e dunque verdeggiante con le immense colate di cemento per costruire impianti inquinanti e climalteranti che hanno per finalità il recupero di energia”.