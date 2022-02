Compostaggio a Cesano, Comune e Ama snobbano il XV. E’ scontro: “Qui non si farà”

Il Municipio XV dice ancora no alla realizzazione dell’impianto di compostaggio a Cesano. Nonostante l’invito a partecipare all’ultimo consiglio straordinario convocato in via Flaminia, nè Ama nè Comune hanno risposto: così il Campidoglio ha incassato un nuovo ennesimo rifiuto del territorio più a nord di Roma ad ospitare uno dei due biodigestori (l’altro a Casal Selce ndr.) previsti per la Capitale. Impianti ecosostenibili “necessari per la città”, ha detto nel conclave di maggioranza l’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, pronta a visitare quelli di Bologna. Siti che, secondo il sindaco Roberto Gualtieri, che tra le priorità dei prossimi sei mesi ha indicato il piano impiantistico per i rifiuti, “serviranno a risparmiare 20 milioni”.

Cesano contro l'impianto di compostaggio

Ma Cesano è pronto ad insorgere. Contraria la maggioranza di centrosinistra capitanata dal presidente dem, Daniele Torquati, sul piede di guerra e pronto alle “barricate” il centrodestra. Comitati e cittadini annunciano battaglia “contro l’ennesimo sfregio al territorio”: un’area che già ospita depuratore, il deposito di scorie nucleari del centro di ricerche Enea, la grande distesa di antenne di Radio Vaticana. Tra strade strette, dissestate, buie e precarie manca poi anche un’adeguata rete viaria tale da permettere il transito di circa 50 mezzi di Ama al dì per portare nell’impianto le 60mila tonnellate di rifiuti l’anno. Così sul compostaggio di Cesano lo scontro con il Comune, iniziato già durante l’era di Virginia Raggi, è sempre più duro.

Il Municipio XV ribadisce il 'no' al biodogestore a Cesano

“Ancora una volta, in spregio della richiesta venuta dall’amministrazione municipale, la giunta Gualtieri e Ama hanno preferito non partecipare all’incontro. E questa è una gravissima mancanza di rispetto nei confronti di tutto il XV Municipio, che si è visto piombare addosso una simile proposta di realizzazione senza un confronto nè interlocuzione. Il centrodestra, così come in passato, continuerà a dare battaglia a questa scelta scellerata che riguarda non solo Cesano, ma gran parte dei quartieri di Roma nord” - ha detto a margine della seduta il capogruppo Lega in XV Municipio, Giuseppe Mocci. Approvato un documento che esprime parere negativo alla realizzazione del biodigestore nel territorio di Cesano – Osteria Nuova con la richiesta al Campidoglio di avviare il confronto per trovare “aree più idonee”. “La scelta di localizzare l’impianto in quell’area è profondamente sbagliata”- ribadisce Mocci.