Ripartono gli Educamp di Coni e Regione con "Compagni di sport"

Tornano gli “Educamp” e i centri multiport nell’ambito del protocollo d’intesa “Compagni di sport” siglato tra Coni e Regione Lazio. L'obiettivo è diffondere lo sport a tutti. Nelle prossime settimane saranno 500 i bambini di tre province e beneficiare dell'inziativa per trascorrere giornate all'insegna dello sport e della socializzazione.

Già a partire dalla metà di luglio e fino alla prima settimana di agosto, il Coni ha promosso centri multisportivi: 21 settimane di attività con la partecipazione a quota agevolata di oltre 2500 bambini e bambine. Il primo appuntamento organizzato a Formia, in provincia di Latina, in collaborazione con il Club Scherma Formia, con decine di ragazzi pronti a divertirsi attraverso la pratica di molteplici attività sportive.

Lunedì ripartirà anche l'Educamp del Coni nazionale all'Acquacetosa di Roma, con 15 giovani provenienti da situazioni di disagio che parteciperanno gratuitamente grazie al sostegno del progetto. Nella stessa giornata di lunedì apriranno due mini Educamp in provincia di Rieti: il primo, in collaborazione con l'Asd Paradiso 45, a Montopoli in Sabina, durerà due settimane; il secondo a Leonessa organizzato insieme alla Pro Calcio Studentesca durerà una settimana.

Mercoledì 26 agosto, invece, verrà inaugurato l'Ecucamp di Amatrice, dove grazie all'Asd Amatrice e alla Sedici Media, una Onlus di Milano, e al sostegno del Coni Lazio, decine di giovani delle aree colpite dal terremoto praticheranno sport all'aria aperta gratuitamente per una settimana.