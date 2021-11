In Campidoglio approvate le 14 commissioni permanenti: tutti i nomi

Nella seduta di oggi dell'assemblea capitolina è stata approvata la composizione di 12 commissioni permanenti, della commissione Pari Opportunità, mentre con una procedura differente sono stati nominati i membri della commissione Roma Capitale, il cui presidente è Riccardo Corbucci del Partito democratico.

Per quanto riguarda la Trasparenza - che da regolamento sarà presieduta da un consigliere di opposizione - la formalizzazione avverrà entro 45 giorni dall'insediamento dell'assemblea, in una seduta differente. Nei prossimi giorni sarà il turno delle commissioni speciali Expo 2030, Giubileo 2025 e Pnrr. Il voto per eleggere i presidenti si terrà mercoledì 17 novembre a partire dalle 11 in assemblea capitolina.

Ecco tutti i componenti delle 14 commissioni capitoline approvati oggi.

BILANCIO

Alemanni Andrea, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Caudo Giovanni, Di Stefano Marco, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Quarzo Giovanni, Santori Fabrizio, Stampete Antonio, Tempesta Giulia.

LAVORI PUBBLICI

Barbato Francesca, Bonessio Ferdinando, Celli Svetlana, Converti Nella, Fermariello Carla, Lancellotti Elisabetta, Meleo Linda, Nanni Dario, Parrucci Daniele, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Stampete Antonio.

MOBILITÀ

Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Calenda Carlo, CellI Svetlana, Di Stefano Marco, Lancellotti Elisabetta, Marinone Lorenzo, Matone Simonetta, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Parrucci Daniele, Zannola Giovanni.

AMBIENTE

Bonessio Ferdinando, Calenda Carlo, Caudo Giovanni, De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Ferraro Rocco, Luparelli Alessandro, Mennuni Lavinia, Michetelli Cristina, Palmieri Giammarco, Santori Fabrizio, Zannola Giovanni.

POLITICHE SOCIALI

Barbati Carmine, Barbato Francesca, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Ciani Paolo, Cicculli Michela, Converti Nella, De Gregorio Flavia, Fermariello Carla, Matone Simonetta, Raggi Virginia, Zannola Giovanni.

CULTURA

Barbato Francesca, Battaglia Erica, Casini Valerio, De Priamo Andrea, Ferraro Rocco, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Nanni Dario, Pappatà Claudia, Raggi Virginia.

PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Casini Valerio, Ciani Paolo, Converti Nella, De Santis Antonio, Diaco Daniele, Luparelli Alessandro, Pappatà Claudia, Quarzo Giovanni, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri.

URBANISTICA

Amodeo Tommaso, Caudo Giovanni, Corbucci Riccardo, Di Stefano Marco, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Matone Simonetta, Melito Antonella, Mussolini Rachele, Palmieri Giammarco, Stampete Antonio, Trombetti Yuri.

COMMERCIO

Alemanni Andrea, Baglio Valeria, Calenda Carlo, Casini Valerio, Celli Svetlana, Corbucci Riccardo, De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Melito Antonella, Mussolini Rachele, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri.

SPORT

Alemanni Andrea, Barbati Carmine, Bonessio Ferdinando, Corbucci Riccardo, De Santis Antonio, Ferrara Paolo, Cicculli Michela, Nanni Dario, Parrucci Daniele, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Trabucco Giorgio.

SCUOLA

Amodeo Tommaso, Baglio Valeria, Biolghini Tiziana, Cicculli Michela, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Fermariello Carla, Leoncini Francesca, Mussolini Rachele, Pappatà Claudia, Raggi Virginia, Tempesta Giulia.

TURISMO

Angelucci Mariano, Ciani Paolo, De Gregorio Flavia, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Marinone Lorenzo, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Michetelli Cristina, Palmieri Giammarco, Rocca Federico, Tempesta Giulia.

ROMA CAPITALE

Amodeo Tommaso, Casini Valerio, Corbucci Riccardo, De Santis Antonio, Fermariello Carla, Luparelli Alessandro, Meleo Linda, Melito Antonella, Palmieri Giammarco, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Zannola Giovanni.

PARI OPPORTUNITÀ

Caudo Giovanni, Cicculli Michela, Converti Nella, De Gregorio Flavia, Lancellotti Elisabetta, Matone Simonetta, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Pappatà Claudia, Palmieri Giammarco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia.