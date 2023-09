Commissioni capitoline da remoto, Celli-Corbucci (Pd): "Lavoro aumentato e migliorato"

Nella mattinata di lunedì 25 settembre è stato pubblicato un pezzo di opinione nel quale si chiede il ritorno alle commissioni capitoline in presenza, dopo il triennio Covid, motivando la richiesta con le oggettive difficoltà che vengono manifestate da diversi consiglieri durante le sedute e con i dubbi dati dall'impossibilità di verificare l'effettiva partecipazione di tutti ai lavori. La presidente dell'aula Giulio Cesare, Svetlana Celli e il presidente della commissione Statuto di Roma Capitale, Riccardo Corbucci, hanno espresso il loro parere, replicando. Pubblichiamo di seguito e integralmente il loro comunicato congiunto:

“Le commissioni capitoline continueranno a svolgersi anche in modalità da remoto perché è ampiamente dimostrato come questo sistema abbia aumentato e velocizzato il lavoro - fanno sapere Celli e Corbucci del Pd - . Non si torna indietro dunque. E’ un’opportunità che abbiamo regolamentato, che favorisce l’attività dei consiglieri nella loro funzione politico-amministrativa e, soprattutto, permette di ridurre tempi e distanze anche per i dirigenti e i funzionari dell’amministrazione e per tutti quei cittadini che quotidianamente partecipano e vengono auditi alle sedute di commissione".

"Chi pensa che la presenza fisica sia l’unico indicatore utile per valutare l’efficienza di un lavoro - proseguono - non comprende quanto lo smart working sia il futuro sia nel pubblico sia nel privato. L’obiettivo prioritario è invece la produttività delle commissioni e di conseguenza la qualità e l’efficacia degli atti che poi arrivano in Aula per l’interesse generale. E’ chiaro, inoltre, che, al netto del miglioramento degli aspetti tecnici per una migliore fruizione in streaming delle sedute, resta nella responsabilità soggettiva avere un comportamento consono al ruolo ricoperto. Lo dobbiamo alle romane e ai romani che ci hanno affidato il compito di assumere scelte importanti per la nostra città. Abbiamo già sensibilizzato, e continueremo a farlo, le colleghe consigliere e consiglieri a mantenere sempre una condotta decorosa e rispettosa della carica, così come previsto dall’articolo 109 bis, comma 2, del Regolamento di funzionamento dell’Assemblea capitolina”.