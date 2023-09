"Non guardarmi, non ti sento": quando le commissioni capitoline diventano una comica (a spese nostre) Problemi di connessione, digital divide, microfoni aperti, consiglieri che fanno i loro comodi prendendo comunque il gettone. Si torni in presenza per rispetto dei cittadini (e nostro)

La "scusa" è stata la pandemia: dobbiamo portare avanti il lavoro dell'amministrazione, quindi le commissioni si svolgeranno da remoto in videoconferenza, con lo streaming disponibile sul sito di Roma Capitale. Bello bellissimo. Finita l'emergenza, i consiglieri hanno votato una modifica al regolamento (era l'aprile del 2022) e quindi si è tenuta la modalità da remoto. Ma qual è il risultato? Maggiore trasparenza? Maggiore efficienza? Se lo dite voi.

Quanto è comodo lo streaming, ma non ci vivrei

I giornalisti che si occupano di politica sono costretti a seguire diverse commissioni capitoline ogni settimana. Dai lavori pubblici alla casa, dal sociale all'ambiente, ma anche urbanistica e sport. Per non parlare della commissione trasparenza, guidata come da statuto da un rappresentante dell'opposizione per fare da "cane da guardia" dell'amministrazione. Poterle recuperare in streaming sul sito del Comune è indubbiamente comodo, anche perché in poche ore dalla conclusione sono già disponibili. Il cinema inizia quando bisogna poi ascoltarle, capire i concetti, sentire bene tutto ciò che viene detto.

La pacchia di lavorare da remoto

Collegandosi quasi tutti da remoto, anche senza una reale necessità (non stiamo facendo le pulci a mamme e papà con figli malati a casa o consigliere incinte), è possibile assistere a scene di qualsiasi genere. E ascoltare di tutto. C'è chi lascia il microfono aperto ma non segue una parola di quanto viene detto, quindi intraprende conversazioni telefoniche o con altri presenti nella stanza, senza rendersi conto di disturbare la commissione. C'è chi guida (e lo dichiara pure, intervenendo), mettendo a rischio se stesso e gli altri nonostante il codice della strada lo vieterebbe. C'è chi fa acquisti dal ferramenta. Un consigliere di maggioranza, a inizio 2022, venne messo in Croce per essersi collegato dal divano di casa con una sigaretta in bocca, ma l'abitudine è condivisa anche da altre colleghe, sempre di maggioranza e di lunga esperienza politica e amministrativa. Ormai neanche fa più notizia.

Il "digital divide": uso improprio di microfoni e connessioni ballerine

Capitolo a parte merita la poca dimestichezza di molti con la tecnologia (i più bravi lo chiamerebbero "digital divide") e gli immancabili disguidi tecnici. Occupandomi di politiche abitative seguo molto le commissioni del consigliere Trombetti: ultimamente stanno diventando un bestiario completo di tutto ciò che fa saltare i nervi, perdere tempo e il filo. Dagli interlocutori che spengono il microfono ma non se ne accorgono e continuano a parlare, alle connessioni pessime che rendono impossibile ascoltare integralmente un intervento, passando per linee che cadono con ospiti che non rientrano più in collegamento, risucchiati dall'etere fino alla prossima comparsata. Spesso accade con gli uffici. Nell'ultima commissione casa, un funzionario capitolino non riusciva più a farsi sentire dagli altri, così si è attaccato alla cornetta (per i più giovani, è quella dei vecchi telefoni col filo, l'avrete visti in qualche vecchio film) per comunicare informazioni importanti a un collega, lui almeno con lo smartphone. In precedenza, sempre durante una commissione patrimonio, il presidente Trombetti parlava (dal suo ufficio in assessorato a Garbatella, questo va detto) ma non sentiva gli altri e così per minuti interminabili si è andati avanti con lui che parlava e il suo interlocutore, in quel caso il direttore del dipartimento urbanistica, che provava a intervenire senza successo.

Torniamo alla presenza

Ecco, il quadro credo sia sufficientemente chiaro. Il livello tecnico di molte commissioni è basso, il coinvolgimento della maggior parte dei commissari ridotto al minimo (nessuno li vede, nessuno li sente: che faranno durante i collegamenti, oltre a rispondere "presente" ed eventualmente votare un verbale?). E allora mi sembra doveroso lanciare un appello al sindaco Roberto Gualtieri, alla presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli e al presidente della commissione statuto Riccardo Corbucci: liberateci dalle sedute da remoto. Una consigliera Pd mi ha detto che in presenza se ne riescono a fare meno, perché bisogna trasferirsi da un ufficio all'altro e poi c'è chi risponde all'appello, sta 20 minuti e poi scappa via. Ma sarebbe peggio di commissioni in cui quasi tutti hanno la webcam spenta e chissà che combinano in orario lavorativo? Suvvia, fate tornare i consiglieri negli uffici, in un'unica spaziosa stanza, investendo in una tecnologia sufficientemente adeguata per far sì che cittadini e addetti ai lavori possano comunque fruire del lavoro dell'amministrazione e dei suoi dipendenti in maniera corretta. Senza brutte figure. Senza interferenze. Senza scenette imbarazzanti.