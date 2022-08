Laboratorio Roma 050, furia delle opposizioni: "Un affidamento da 500mila euro, Gualtieri spieghi"

Il lancio del progetto "Laboratorio Roma050", un gruppo di architetti under 35 coordinati da Stefano Boeri che mette al centro la rigenerazione urbana, ha scatenato la polemica politica dopo le forti perplessità da parte dell'ordine romano degli architetti, che non accetta la mancanza di bandi o manifestazioni d'interesse, tagliando fuori buona parte del mondo professionistico capitolino. Fratelli d'Italia, inoltre, ha "impugnato" la delibera della giunta Gualtieri e per voce del consigliere Andrea De Priamo fa sapere che convocherà a riguardo una commissione trasparenza, che presiede. Alza la voce anche Linda Meleo (M5S).

"Invece di promuovere e valorizzare il modello romano - scrive De Priamo in una nota - il sindaco importa archistar di grido non legate a Roma e alla sua cultura. La rigenerazione delle periferie romane viene affidata a Boeri, ideatore del bosco verticale di Milano, dopo che altri incarichi sono stati affidati ad altri professionisti del nord come l'Expo di Tor Vergata, il rettorato di Roma Tre o l'ingresso della Domus Aurea".

Insomma, lo sguardo rivolto troppo spesso al di fuori del Gra non va giù all'opposizione, oltre che agli architetti nostrani. "C'è il rischio di snaturare la Capitale con opere di archistar pagate a carissimo prezzo - denuncia de Priamo - e decontestualizzate dallo stile romano, oltre a continuare a scegliere professionisti esterni a Roma, forse a causa della provinciale convinzione che fuori di qui ci siano creativi di tendenza". C'è poi la questione economica, non di secondo piano. Secondo quanto fa sapere sempre il consigliere, esponente del partito di Giorgia Meloni, sarebbero 750.000 euro gli importi complessivi per finanziare il team: "Per questo convocherò una commissione trasparenza - chiosa - per verificare la correttezza delle procedure di affidamento di questi incarichi e della costituzione del Laboratorio. Infine, esprimiamo solidarietà all'ordine degli architetti di Roma che ancora una volta vede snobbate dal sindaco le proprie professionalità e rimane escluso dal processo di riqualificazione e valorizzazione della città".

"Su questa nomina diamo ragione all'Ordine degli Architetti - si accoda Linda Meleo, esponente del M5S - fermo restando l’indubbia serietà e professionalità di Boeri, il sindaco avrebbe dovuto scegliere attraverso una procedura pubblica l’architetto o il gruppo di architetti per svolgere questo lavoro. Ricordo che il codice degli appalti e i vari decreti legati al Covid prevedono che per prestazioni professionali gli affidamenti diretti possano essere fatti fino a 139.000 euro. Eppure Gualtieri, tramite una proposta di delibera di variazione di bilancio approvata dalla Giunta, aveva pensato di dare a Boeri la cifra monstre di 500.000 euro. Un compenso che va contro ogni regola del codice degli appalti. Un errore molto grave e grossolano che è stato poi corretto con un emendamento approvato dall’aula Giulio Cesare. Ma che testimonia poca conoscenza delle regole dei contratti pubblici. L’emendamento ha previsto la cancellazione di quella voce dedicata a Boeri dai fondi del Gabinetto del Sindaco, per portarla su una voce del Dipartimento Urbanistica, denominandola laboratorio Roma 050 e collocando così i 500.000 dedicati alla progettazione sul contratto della nostra società partecipata Risorse per Roma. Sarà così la società di Roma a fare le procedure per gli affidamenti diretti, eliminando l’amministrazione dall’imbarazzo di gestire la cosa. Ma allora come ha pensato di fare l’amministrazione Gualtieri per dare a Boeri l’importo che aveva immaginato? Non glielo darà e si terranno sulla soglia dei 139.000 euro o si inventeranno altro?".

Nei giorni scorsi Andrea Panci, presidente dell'ordine capitolino, aveva ricordato che "poche settimane fa, al Festival dell'Architettura, Gualtieri aveva parlato di bandi e manifestazioni d'interesse. Evidentemente ha cambiato idea. Questa delibera rompe ogni argine, recuperado prassi anacronistiche e all'insegna della mancata trasparenza a favore dei soliti noti".