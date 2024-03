Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, via alla commissione parlamentare d'inchiesta. Presidente è Andrea De Priamo

Dopo i rallentamenti nelle nomine di alcuni componenti da parte di Maurizio Gasparri, emersa da un'anticipazione di RomaToday, finalmente il 14 marzo ha preso il via la commissione parlamentare d'inchiest sulle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute rispettivamente il 22 giugno e il 7 maggio del 1983. Andrea De Priamo, senatore romano di FdI, è stato nominato presidente.

Via alla commissione d'inchiesta su Orlandi e Gregori

Ci sono voluti oltre tre mesi, da quando è stata approvata la costituzione di una commissione bicamerale d'inchiesta sui casi irrisolti di Emanuela Orlandi (cittadina vaticana) e Mirella Gregori, scomparse a meno di un mese di distanza 41 anni fa. Adesso, con la nomina del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari, partono i lavori ufficialmente. Andrea De Priamo, senatore FdI, è stato nominato presidente, mentre i vice sono il dem Roberto Morassut e il leghista Augusto Marchetti. I segretari Paolo Emilio Russo di Forza Italia e Marco Grimaldi di Alleanza Verdi-Sinistra. "Cerchiamo di fare luce su una vicenda avvolta nella oscurità - ha commentato ad AdnKronos De Priamo -. Cercherò di fare un lavoro serio, analitico e attento per dare un contributo importante per la ricerca della verità".

Andrea De Priamo nominato presidente

"Cercheremo di confrontarci - ha continuato il senatore, ex consigliere capitolino fino alla sua elezione in Parlamento a settembre 2022 - vorrei che la commissione fosse luogo non di polemica né di spettacolarizzazione, perché probabilmente questa vicenda ne ha avuta già troppa, ma di confronto serio e di indagine. Ci sono documentazioni lunghissime e complesse, in questa vicenda ci sono state piste false e sbagliate - ha concluso De Priamo - In queste ginepraio cercheremo di fare ordine e darci un metodo di lavoro e lo vorrò fare insieme e a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione”.

Silvestri (M5S): "Spirito sia arrivare alla verità"

“Inizia un lavoro importante che dobbiamo condurre con grande equilibrio e serietà - le parole di Morassut -. Alla commissione compete il ruolo di ricostruzione dei fatti, avvalendosi dei poteri inquirenti, e collaborazione con le magistrature per fare in modo che si arrivi a una maggiore chiarezza sia per le famiglie che per l’opinione pubblica”. Per Francesco Silvestri (M5S), firmatario della proposta di istituzione della commissione e membro dell'organo "lo spirito sia solo arrivare alla verità, senza contrapposizioni ideologiche".

La soddisfazione dei parenti

Soddisfatti i parenti delle due ragazze. “Non guardo al passato, oggi è importante che sia partita la commissione di inchiesta insieme a due altre inchieste, quella del Vaticano e della procura di Roma”, ha osservato all’Adnkronos Pietro Orlandi, fratello di Emanuela che ha atteso fuori da Palazzo San Macuto l’esito della votazione.