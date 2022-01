La task force del Comune di Roma per combattere i dehor abusivi

Un’azione congiunta tra dipartimento, municipi e polizia locale per contrastare dehors abusivi e garantire il rispetto delle normative. È questo l’obiettivo dell’assessorato al commercio del Comune di Roma che ha avviato tavoli di confronto con i municipi, focalizzando l’attenzione su quelli che hanno maggiori criticità, i luoghi del Centro storico e della movida. “Se da un lato l’emergenza Covid ha creato condizioni per superare alcune norme transitorie – anche a livello nazionale – dall’altro ha portato alla proliferazione di situazioni abusive che dobbiamo assolutamente scongiurare” ha spiegato a RomaToday Monica Lucarelli, assessora al Commercio e alle Attività produttive della giunta Gualtieri.

Con la proroga dello stato di emergenza dettato dalla normativa nazionale che ha spostato la scadenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, anche l’amministrazione comunale si è adeguata alla disciplina transitoria in tema di commercio. La stessa prevede l’esenzione del canone per le concessioni di suolo pubblico (Osp) alle attività commerciali. Un provvedimento che ha accolto, quindi, le richieste che i ristoratori romani hanno avanzato al sindaco Gualtieri lo scorso mese di ottobre, denunciando il rischio di incassi e la perdita di posti di lavoro (qui l'appello).

Non solo, da una indagine di Fiepet Confesercenti Roma, è emerso che l’80% dei clienti ha scelto di mangiare all’aperto in tempo di Covid-19. Questo ha favorito l’aumento di tavolini e dehor soprattutto nel Centro storico e nei luoghi della movida. Una soluzione che spesso si è scontrata con la quotidianità dei residenti che già da tempo erano in lotta con il ‘tavolino selvaggio’.

A manifestare dissenso rispetto all’invasione di tavoli e dehor anche un gruppo di intellettuali, tra loro artisti, giornalisti, che con una petizione, avviata dal giornalista Paolo Brogi, ha chiesto al sindaco di “impedire che le misure temporanee diventino eterne”.

E' sulla scia di queste posizioni che ha preso avvio l'iniziativa dell'assessorato al commercio di Roma. Prima un avviso a tutti gli esercenti con un vademecum in cui sono riportate le norme relative all’occupazione del suolo pubblico (osp), successivamente saranno effettuati i controlli da parte degli agenti della polizia locale e infine saranno rimossi i dehors abusivi: tavolini e sedie posizionate fuori dal perimetro assegnato al locale.

L’iniziativa è partita dai municipi I, II e XV ma si estenderà anche su altri territori: “Abbiamo un tavolo aperto con gli assessori al commercio di tutti i municipi – ha puntualizzato Lucarelli – e dal confronto è emerso che le criticità maggiori sono in tre municipi”. Lotta al tavolino selvaggio, dunque, per ripristinare il decoro e favorire il rispetto delle norme a vantaggio di tutti i cittadini per scongiurare installazione su percorsi per disabili, intralcio e rischio per la viabilità e pericolo per i pedoni e automobilisti.

Lucarelli ha anticipato: “Dobbiamo scongiurare situazioni di abusivismo anche perché stiamo avviando una riflessione sulle modifiche da apportare al regolamento del commercio che dovrà prevedere maggiori possibilità rispetto al passato per utilizzare il suolo pubblico, pertanto è necessario avere chiara la situazione”.