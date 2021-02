Commercio, Coia: "Mercati saltuari di artigianato devono tornare appuntamento fisso"

I mercati saltuari di artigianato e antiquariato devono tornare appuntamento fisso. È questo l’obiettivo del neo assessore al commercio della giunta Raggi, Andrea Coia. Nel post diffuso dalla sua pagina Facebook, Coia ha lanciato anche un riferimento alla presidente del I municipio, Sabrina Alfonsi, che nei giorni scorsi aveva manifestato solidarietà nei confronti degli artigiani, da tempo senza lavoro.

"Ritengo che in zona gialla e con le dovute cautele, ci possano essere le condizioni per tornare a svolgere tali iniziative commerciali, le mostre mercati. I mercati, nelle loro molteplici declinazioni, sono una parte importante della nostra vita sociale e dobbiamo cercare di tutelarli in tutti i modi” ha detto Coia, annunciando la richiesta avanzata al dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, per estendere la norma nazionale anche ai mercati saltuari. “Faccio presente alla presidente Alfonsi, tanto preoccupata per gli operatori e le loro famiglie, che in Commissione commercio aveva preso l'impegno, insieme alla sua ex assessora Campioni, di riqualificare i mercati storici del Municipio I come quello di via Balbo. Ora, dopo i sopralluoghi e le prescrizioni della Asl, non ci sono stati passi in avanti: se la Presidente non lo metterà a norma, il mercato rischierà di chiudere”.

Nei giorni scorsi, la minisindaca del centro storico aveva espresso solidarietà agli artigiani impegnati a manifestare in via dei Cerchi, chiedendo di riaprire i mercatini all’aperto per tornare a lavorare in sicurezza. All’appuntamento, il vice presidente del municipio I, Jacopo Emiliani Pescetelli, per dare sostegno alla categoria.