Commercianti in crisi a Piazza Pia: lo spettro dei licenziamenti

I lavori per realizzare il sottopasso di Porta Pia proseguono e, con l’andare avanti dei cantieri, permangono anche delle difficoltà. Sono legate ai flussi di traffico per un discorso di sicurezza, come più volte lamentato da residenti e ciclisti, ma anche di ordine economico. Perché ci sono delle attività commerciali che, a causa dei cantieri, hanno visto ridursi notevolmente il proprio volume d’affari.

La richiesta dei ristori

La questione è stata affrontata nel corso di una riunione che ha visto fronteggiarsi i presidente della commissione commercio, mobilità, lavori pubblici ed anche della commissione Giubileo. “Abbiamo sollevato il problema già all’inizio di ottobre” ha premesso l’avvocato Sara Amici della Confcommercio di Roma “abbiamo chiesto di rivedere la viabilità ed in parte è stata rimodulata, ma abbiamo anche chiesto dei ristori per le attività commerciali principalmente colpite” perché, sebbene delle modifiche ai flussi di traffico siano state introdotte, i lavori continuano a mettere in crisi gli esercenti, soprattutto su via della conciliazione.

L'esercente in crisi

“Io ho il primo locale di via della Conciliazione, quello che si trova attaccato al cantiere – ha ricordato in commissione Amerigo Troiani, dal 2018 titolare del Bistrot Krugh – ho 12 dipendenti che rischiano di essere licenziati perché non ho alternative. Neppure all’ora di pranzo entra nessuno, incassiamo 300 euro al giorno mentre dobbiamo pagare 25mila euro al mese alla proprietà del locale, che è il Vaticano. Abbiamo bisogno di avere delle risposte, ma in tempi brevi, perché non possiamo andare avanti così”.

La mozione ed il regolamento capitolino

Cosa fare? In Campidoglio è già stata approvata una mozione, nel corso dell’ultima seduta in aula Giulio Cesare, che impegna il sindaco e la giunta a trovare adeguati indennizzi per quelle attività produttive che stanno subendo danni economici dal cantiere di piazza Pia. La strada da seguire è quella prevista dal regolamento attivato nel 2015 da Roma Capitale. “E’ un contenitore, all’interno del quale vanno immesse delle risorse. Quindi il primo impegno è di trovarle ed il secondo è di metterci ad un tavolo con il Vaticano perché – ha spiegato il presidente della commissione commercio Andrea Alemanni – in alternativa possiamo avere la buona volontà, ma si rischia di non essere concreti”. Tradotto: “Servirebbero tanti soldi” per ammortizzare le perdite di un’attività come il citato Bistrot Krugh, visti i costi elevati di gestione e di affitto.

Tempi lunghi per gli indennizzi

Un altro problema è in ordine ai tempi previsti dal regolamento sui ristori, che sono stati sintetizzati dall’assessora alle attività produttive Monica Lucarelli. “Entro il 30 novembre il municipio deve individuare i cantieri problematici, dopodiché la giunta, entro aprile, deve fare una valutazione”. Regolamento alla mano la giunta, sentite le commissioni, approva le aree interessate dai lavori pubblici ed il relativo sostegno economico. Se c’è uno scostamento rispetto agli studi di settore, l’elenco deve essere anche approvato dal Mef. Insomma, tempi troppo lunghi per garantire l’aiuto che, le attività penalizzate dai cantieri, aspettano di ricevere.

Che fare? Una proposta, suggerita dal capogruppo Marco Di Stefano (Udc-Forza Italia) è quella di “fissare un incontro urgente con il sottosegretario Mantovani e d’impegnare i ribassi d’asta, che immagino siano stati consistenti, come ristoro per le attività che rischiano la chiusura. Dovrebbe essere il sindaco a prendere in mano la situazione” ha sottolineato Di Stefano. Una considerazione, quest’ultima, ribadita anche da esponenti della maggioranza. “Questa è una vicenda che se la trattiamo come ordinaria, con i tempi di Roma Capitale, arriviamo al Giubileo – ha riconosciuto il democratico Yuri Trombetti – la dobbiamo trattare come una questione straordinaria e se ne deve fare carico soprattutto il gabinetto del sindaco”.