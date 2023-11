Dem contro Raggi: "Ex sindaca continua a distorcere la realtà". M5S: "Le critiche vanno accettate"

E' una vera e propria levata di scudi a difesa del sindaco Gualtieri quella dei consiglieri del partito democratico dopo l'intervista rilasciata a RomaToday dalla consigliera d'opposizione Virginia Raggi. Le critiche dell'ex sindaca sui due anni di lavoro dell'attuale primo cittadino hanno fatto saltare dalla sedia soprattutto le consigliere dem. La capogruppo Valerio Baglio parlara di "surreale e paradossale intervista polemica rilasciata oggi da Virginia Raggi a RomaToday. L'ex sindaca continua a distorcere la realtà con un'incredibile faccia tosta sui temi della città". Baglio rileva come "il Movimento Cinque Stelle ci ha lasciato un'eredità disastrosa segnata da errori, lacune, inefficienze e assenza di decisioni, un flop che ha portato Roma alla paralisi, dai trasporti ai rifiuti. Finalmente abbiamo voltato pagina e stiamo rimediando alla cattiva gestione di chi continua a infangare il nostro lavoro facendo circolare notizie prive di fondamento, con l'unico obiettivo di screditare questa amministrazione. Continueremo a lavorare a testa bassa, dando il massimo, perché abbiamo a cuore la città e i suoi cittadini".

Più morbido il commento di Erica Battaglia: che definisce "un giudizio ingeneroso e affrettato, quello di Virginia Raggi sulle pagine di Roma Today, a proposito dell'azione del Sindaco Gualtieri". La consigliera, presidente della commissione cultura, spiega che "da una collega che è stata anche lei sindaco, ci saremmo tutti aspettati un po' più di senso della realtà, anche a fronte dei cantieri che si stanno aprendo nella città, dei fondi che si è stati capaci di attivare e spendere, dei servizi un tempo fermi che sono stari riattivati. Si può fare sempre meglio, certo, ma riteniamo superficiale e poco politico il suo giudizio nei confronti del Sindaco Gualtieri".

La presidente del Pd Lazio Giulia Tempesta, anche lei consigliera capitolina: "Nessuno ha memoria di un risultato peggiore ottenuto da un Sindaco uscente rispetto quello della Raggi, così come nessuno ha memoria di una città come quella lasciata dall'ex Sindaca. Strade colabrodo, cumuli di rifiuti ad ogni angolo della capitale, bus in fiamme, questa è l'eredità che ci ha lasciato la Raggi. Le parole dell'ex Sindaca, quelle sì, sono davvero al limite dell'imbarazzo e tese soltanto a gettare fango su un lavoro che, evidentemente, lei non è riuscita a portare avanti. La Raggi passava il suo tempo ad alimentare una propaganda su azioni irrilevanti o inesistenti per i cittadini tanto che, alla prova dei fatti, quando hanno dovuto giudicarla, è stata bocciata sonoramente arrivando anche dietro Calenda. Consiglierei all'ex Sindaca di planare dolcemente per evitare di farsi male quando deciderà di scendere da Marte".

Attacchi anche dalla lista Gualtieri. Giorgio Trabucco, capogruppo in Campidoglio: "Noi ci troviamo a dover gestire una città dopo venti anni di vuoto assoluto e numerosi fallimenti. Soprattutto dopo un lungo periodo in cui a livello programmatico non è stato fatto davvero nulla. Mi viene un po' da sorridere se penso al tema dei rifiuti e alle risposte date dalla Raggi, la nostra amministrazione ha finalmente avuto una visione a lungo termine, costruiremo degli impianti e avremo una soluzione chiara e definitiva. Parlare quando si è fatto davvero poco e niente forse andrebbe evitato. Si parla di tagli dei nastri per opere realizzate dalla Raggi: penso al Palazzetto dello Sport, chiaro esempio del fallimento a 5 stelle, senza un'integrazione di oltre 2 milioni di euro della nostra amministrazione, sicuramente sarebbe ancora chiuso. Questo solo per elencare qualcosa; la collega Raggi ha avuto il tempo di governare e i risultati sono stati fallimentari, ora lasci fare a noi", conclude Trabucco.

In difesa della sindaca arrivano i commenti di Antonio De Santis e Linda Meleo, ex assessori della giunta Raggi, oggi capogruppo della Lista civica Raggi e del M5S in Campidoglio: "La maggioranza che sostiene il sindaco Gualtieri dovrebbe accettare con maggiore serenità le critiche che provengono dall'opposizione. Le sottolineature fatte da Virginia Raggi giungono, infatti, al giro di boa del secondo anno di una consiliatura che ha visto un'opposizione estremamente responsabile, mai ostruzionistica. La vera opposizione a Gualtieri, semmai, è stata quella del fuoco amico proveniente dalle variegate correnti interne al Pd e a tutto ciò che vi gira intorno. Il Pd romano ne prenda atto e faccia tesoro del valore aggiunto che può dare la critica costruttiva sui tanti problemi della città; questioni che peraltro paiono lontane dall'essere state risolte e che rischiano di tracimare nella politica nazionale, in vista di consultazioni politiche elettorali dirimenti. Suggerisco anche di rifuggire da polemiche sterili come quella del consigliere Trabucco che, travolto da furia iconoclasta, parla di venti anni di vuoto assoluto prima di Gualtieri, dimenticando che una buona parte di quei venti anni ha visto alla guida del Campidoglio proprio la sua parte politica".

Sulla stessa linea Linda Meleo: "Le repliche scomposte di parte della maggioranza stridono davvero molto con l'analisi concreta che Virginia Raggi ha fatto dell'attuale situazione romana. Dopo due anni di governo della città, in cui il M5S ha responsabilmente svolto il suo ruolo di opposizione, le critiche vanno accettate e prese come spunto per migliorare il proprio lavoro. Allora la maggioranza, piuttosto che rispondere puntando sempre all'attacco personale, si sieda, rifletta e si metta sul serio a lavorare. Per esempio iniziando a rispettare gli orari e a mantenere i numeri legali in Assemblea capitolina, piuttosto che farsi i dispetti tra correnti interne alla stessa maggioranza, cosa che sta bloccando da mesi i lavori dell'Aula".