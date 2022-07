Vigili, valzer di poltrone: tornano 19 i comandanti territoriali. Tutte le nomine

Entro fine anno, dicono i ben informati, toccherà a lui lasciare la poltrona. Intanto però Ugo Angeloni, comandante generale della polizia locale di Roma Capitale, ha firmato il nuovo valzer di nomine che ridisegna la catena di comando dei caschi bianchi romani. Promozioni, declassamenti, conferme con una novità importante, ovvero il ritorno dei 19 comandi territoriali. E' l'effetto della macrostruttura varata a inizio anno dal sindaco Roberto Gualtieri.

Il ritorno a 19 comandi territoriali

Un'esplicita richiesta dei sindacati che non comporta un aggravio dei costi visto che i soldi per quei quattro dirigenti in più sono sempre stati a bilancio. Quattro comandi in più che riportano indietro la città al disegno dei vecchi municipi, quelli dell'era Alemanno, quando erano 19. Il centro così si sdoppia, con il comando Centro storico e Prati. Stessa sorta per Parioli e Sapienza, Casilino e Prenestino e Appio e Tuscolano.

I comandanti sui territori

Al I gruppo Centro storico ci va, ad interim, Stefano Napoli, mentre passa da Tor Bella Monaca a Prati Marco Alia. Si restringe il raggio di competenza di Ugo Esposito a cui viene affidato il II Parioli. Il resto del territorio, il II Sapienza (piazza Bologna e San Lorenzo), passa a Rosa Mileto. A Montesacro rimane Emanuele Moretti. Conferma al Tiburtino anche per Francesca Bellenzier. Sdoppiamento nel V municipio, con Roberto Stefano che guiderà il Prenestino e Marco Giovagnorio il Casilino. A Tor Bella Monaca arriva Renato Marra, in precedenza al comando della scuola del corpo. Al VII Appio va Maurizio Maggi, già vice comandante con delega al pronto intervento traffico. Interim al Tuscolano dove comanderà Mario De Sclavis.

Conferme per i comandi di Roma sud e Roma ovest, già oggetto di una mini rotazione nei mesi scorsi: restano ai loro posti Paolo Bernardi (VIII Tintoretto), Angelo Giuliani (IX Eur), Stefano Donati (X Mare), Massimo Fanelli (XI Marconi), Emanuele Stangoni (XII Monteverde), Maurizio Sozi (XIII Aurelio). Restano due donne alla guida di Roma Nord: al XIV Monte Mario Olivia Sordoni e al XV Cassia Barbara Luciani.

I vice comandanti

Novità importanti tra i vice comandanti. Confermato Stefano Napoli al GSSU (gruppo siciurezza sociale urbana), al delicato ruolo di coordinamento dei servizi operativi sale Mario De Sclavis, storico comandante interno al corpo. Torna tra i vice comandanti anche Donatella Scafati che va a guidare il coordinamento normativo funzionale, lasciando il I gruppo. Al gruppo pronto intervento traffico rimane Maurizio Maggi.