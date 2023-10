Polizia locale, Angeloni ai saluti. Totonomi per il nuovo comandante: Mario De Sclavis in pole

A segnare il passo d'addio stavolta non sono voci giornalistiche, ma la scadenza dei tre anni di mandato conferiti dalla sindaca Virginia Raggi ad Ugo Angeloni. Lui, dal canto suo, sarebbe in ballo per il ruolo di questore in una provincia del nord Italia, non lontano da casa sua. Nel corso della commemorazione per la festa del corpo poi in tanti hanno letto le sue parole come quelle di un capo al passo d'addio. Nella polizia locale di Roma Capitale si prepara il cambio del comandante generale. Nei corridoi di via della Consolazione e nei comandi territoriali tiene banco il totonomi, con uno in particolare che sembra mettere tutti d'accordo: Mario De Sclavis.

Eterno nome buono per tutti gli avvicendamenti, stavolta sembra davvero essere arrivato il suo momento. Classe 1958, pilastro della polizia locale capitolina di cui è stato comandante in diversi gruppi, De Sclavis viene visto come l'uomo giusto per riportare entusiasmo tra gli agenti. Un comandante interno simile per carisma ad Antonio Di Maggio, seppur lontano dai modi risoluti che hanno caratterizzato lo sceriffo. Dalla sua De Sclavis ha la conoscenza del territorio e la grande padronanza della materia traffico. Conosce ogni vicolo del centro e non solo. Attualmente guida il gruppo pronto intervento traffico, aspetto che lo rende ideale per quel che aspetta Roma, ovvero il Giubileo con l'inevitabile carico di lavoro che aspetta tutto il Corpo. Sarà fondamentale una figura capace di organizzare i servizi, di ottimizzare le risorse e di motivare gli agenti. Già in questi mesi è stato in prima fila al fianco del sindaco nei sopralluoghi ai cantieri, mostrando un piglio deciso e soprattutto una impressionante conoscenza del territorio.

Molti sindacati sono favorevoli alla sua nomina. Il profilo è quello giusto: interno, esperto, ben voluto dagli agenti e con un cursus honorum interno al corpo inappuntabile. Anche i più scaramantici stavolta gettano la maschera. De Sclavis infatti, negli ultimi dieci anni, è sempre comparso nel totonomi, ma al momento del "conclave" entrato come Papa è sempre uscito Cardinale. Stavolta i pronostici, e non solo, sono tutti dalla sua parte.

A insidiarlo c'è un dirigente di Roma Capitale. Parliamo di Giuseppe Napolitano attualmente direttore del dipartimento della Protezione Civile. Lavora già a contatto con il sindaco Gualtieri che ne avrebbe apprezzato le doti organizzative e caratteriali. Si è occupato, all'interno del gabinetto del primo cittadino, anche di polizia locale è viene ritenuto una figura valida. Dalla sua ha l'essere una figura di raccordo tra la politica e gli agenti. Contro di lui c'è il suo profilo esterno alla polizia locale, caratteristica avversata soprattutto dai sindacati.

Nome caldo è quello di Donatella Scafati. Prima donna ad aver guidato il I gruppo, nel corso degli anni ha coordinato gruppi territoriali importanti, nonché anche il gruppo pronto intervento traffico. Piace anche lei ai sindacati, in particolare ai confederali. La sua nomina lascerebbe De Sclavis al Gpit. Il suo nome però viene visto come alternativo, un ripiego.

Nei gruppi territoriali sono in salita due nomi: Guido Calzia e Ugo Esposito. In particolare il secondo punterebbe al salto, almeno tra i vice comandanti anche se l'ambizione sarebbe quella di diventare comandante generale. Ottime sono anche le referenze di Guido Calzia che, arrivato a Roma da pochi anni, si è già messo in luce alla guida di gruppi complicati come il X Mare. Probabile una sua nomina a vice comandante, più difficile la promozione massima.