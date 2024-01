Colosseo, Capodanno col "botto". Il ministro Sangiuliano: "Messo ordine al caos biglietti"

Simbolica visita del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano al Colosseo nel giorno del primo dell'anno. Accompagnato dalla Direttrice Alfonsina Russo, ha visitato l'Anfiteatro Flavio e la nuova domus tardo-repubblicana da poco scoperta tra il Foro Romano e Palatino, ringraziando durante il percorso i lavoratori in servizio oggi.

"L'anno nuovo - sottolinea il ministro - inizia bene per la cultura italiana. Anche oggi, 1 gennaio, sono stati tantissimi i visitatori che, sin dalle prime ore della mattina, si sono immersi nel fascino della storia e nell'arte del patrimonio della Nazione. C'è nel mondo una forte richiesta di bellezza, lo dicono i numeri, la qualità dei turisti è enormemente cresciuta. I nostri musei e parchi archeologici sono richiestissimi e noi proviamo a intercettare questa domanda, migliorando la qualità dei nostri servizi, con le aperture straordinarie e con le tante iniziative che stiamo organizzando. Il mio profondo ringraziamento va a tutti i lavoratori che oggi, su base volontaria, hanno consentito di aprire quasi l'80 percento dei luoghi della cultura statale in tutta Italia", ha spiegato il ministro.

Dai dati, fino a ieri provvisori, il Colosseo è il sito culturale più visitato, con oltre il doppio degli ingressi rispetto agli Uffizi e il triplo rispetto a Pompei.

Il ministro Sangiuliano ha quindi fatto riferimento alla situazione biglietti: "Ho ereditato una situazione disastrosa. Da 20 anni non venivano fatte gare d'appalto sul concessionario, abbiamo messo innanzitutto ordine amministrativo e poi sulla memoria di ciò che è accaduto negli stadi abbiamo creato il biglietto nominativo che dovrebbe evitare il tema del bagarinaggio. C'è molto ancora da fare, ma sono per la politica del passo dopo passo, mattoncino dopo mattoncino per costruire cose positive".