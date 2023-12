Colonna, intitolata l'aula consiliare a Bruno Astorre

Era la sua città natale alla quale è rimasto sempre molto legato. Giovedì 28 dicembre il Comune di Colonna, in provincia di Roma, in occasione dei 175° festeggiamenti per “Colonna Comune libero”, è stata intitolata l’aula consiliare alla memoria di Bruno Astorre, scomparso a Palazzo Cenci a Roma nella tarda mattinata del 3 marzo.

Aula consiliare per Bruno Astorre

Alla cerimonia ha partecipato tutto il consiglio comunale di Colonna che, in seduta straordinaria, ha approvato all’unanimità l’intitolazione della sala consiliare allo storico esponente del Pd. Bruno Astorre, senatore in forza ai dem, eletto segretario del Lazio a dicembre 2018, il 25 settembre si era visto confermare il seggio in Parlamento per la terza legislatura consecutiva.

L’inizio della carriera politica

Il sindaco di Colonna, Fausto Giuliani, ha voluto ricordare Bruno Astorre che aveva iniziato, nel 1990, la sua carriera politica proprio nell’aula ad oggi a lui intitolata. “Io ero con lui a dare il via ad una "galoppata" che lo avrebbe portato a raggiungere grandi traguardi a livello provinciale, regionale fino ad arrivare sugli scranni di Palazzo Madama” ha scritto Giuliani in un post. “Colonna e Bruno Astorre – ha aggiunto il primo cittadino - un binomio indissolubile, un grande esempio di reciproco rispetto. Continueremo ad onorare la sua memoria, portando nei nostri cuori il ricordo di un grande politico, di un grande amico”.

Era presente anche la Città Metropolitana di Roma Capitale con la consigliera delegata Cristina Michetelli. “È stato un onore – ha scritto in una nota - essere presente al Consiglio Comunale Straordinario di Colonna, che ha deliberato all'unanimità l' intitolazione della sua sala consiliare al Sen. Bruno Astorre. Bruno è sempre stato orgoglioso della sua cittadina natale, dei suoi amici e dei suoi concittadini ed ha sempre manifestato un forte sentimento di appartenenza a tutto il territorio metropolitano”.