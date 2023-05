Il pentastellato Colarossi rischia di dover lasciare la Regione. Il 24 maggio voto sull'ineleggibilità

Il ventitreenne Marco Colarossi del M5S, il più giovane degli eletti nel consiglio regionale del Lazio, rischia di dover interrompere la sua avventura a soli tre mesi dalla nomina. Infatti sul presunto caso di ineleggibilità che lo riguarda, il presidente dell'aula Antonello Aurigemma ha convocato una seduta per il 24 maggio, in occasione della quale ci sarà un voto a scrutinio segreto sulle sue immediate sorti.

Colarossi ineleggibile

La notizia della presunta ineleggibilità di Marco Colarossi, diiffusa in anteprima dall'agenzia Dire, risale alla fine di marzo. Secondo quanto era stato ricostruito, il portavoce pentastellato nato nel 2000 e appena laureato in Giurisprudenza a Roma Tre, avrebbe tardato nel rassegnare le dimissioni dall'incarico di collaboratore in Regione, prima di presentare la candidatura alle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023. La legge 154 del 1981 dispone sulle norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere e obbliga i candidati, che abbiamo un incarico da dipendente per la Regione, di lasciarlo "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature".

Dimissioni in ritardo rispetto al dovuto

Colarossi avrebbe dovuto, quindi, dimettersi entro il 14 gennaio ma non lo avrebbe fatto, con la rinuncia che sarebbe stata protocollata solo il 20 febbraio, addirittura un mese dopo il termine e per di più dopo la tornata elettorale. Colarossi all'agenzia Dire due mesi fa ha spiegato: "Mi sono dimesso l'11 gennaio, decorrono da quella data. Sono tranquillo". Il problema, però, è quando siano state protocollate, non presentate, le dimissioni. Colarossi è stato collaboratore dell'ex assessora al Turismo, Valentina Corrado.

Il voto in consiglio regionale: pronto a subentrare D'Antò

Al posto di Colarossi, qualora il consiglio regionale dovesse - con scrutinio segreto, lo ricordiamo - votare che effettivamente il 23enne era ineleggibile, entrerebbe Vincenzo D'Antò. La convocazione dell'assemblea per il 24 maggio è arrivata dopo che la Giunta delle elezioni ha esaminato le carte, rimandando la decisione agli eletti. “Il gruppo M5S Lazio è tranquillo rispetto alla votazione di mercoledì sul consigliere Marco Colarossi - fanno sapere in una nota - Il collega ha agito nel rispetto delle norme di legge e la giusta documentazione è stata prodotta agli organi competenti. Si tratta ora di completare un iter standardizzato che prevede l'espressione del consiglio. Siamo sereni e compatti e vogliamo evitare ogni tipo di strumentazioni. L'obiettivo per noi restano i temi, che sono il motivo per cui ciascuno di noi ha ottenuto la fiducia di migliaia di cittadini con il voto di preferenza”.

Secondo quanto si apprende, la giunta per le elezioni della Regione Lazio avrebbe valutato anche un'altra situazione, in parte analoga a quella di Colarossi, che riguarderebbe una consigliera eletta nelle fila del Partito Democratico. In questo caso, però, la giunta avrebbe ritenuto di archiviare la posizione non portandola al voto del consiglio.