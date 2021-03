Codice Appalti, sale il dibattito: “Intervenire per utilizzare risorse europee”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Sale il dibattito sul Codice Appalti. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della sua audizione in commissione Bilancio alla Camera per presentare le richieste della Capitale sul Recovery Fund, ha chiesto di “intervenire senza alcun indugio, sul Codice per consentire di investire le risorse del Recovery. Si proroghi il decreto semplificazioni” ha ribadito, sottolineando come “a Roma è evidente l'apertura di centinaia di cantieri. Significa dare respiro alla imprese e creare lavoro che deve essere la stella polare. Dobbiamo preservare il lavoro cercando di prorogare quel decreto oltre il 31 dicembre 2021". Sulla necessità di semplificare il Codice e non sospenderlo anche Giorgio Lupoi, partner dello Studio Speri, secondo il quale occorre “snellirlo per consentire una rapida apertura dei cantieri, che potranno usufruire dei fondi contenuti nel PNRR. Sarebbe un azzardo sospenderlo, anche perché l’attuale normativa nasce dal recepimento di alcune direttive europee, per cui sarebbe controproducente un’azione in tal senso così come richiamarsi al “modello Genova” che è stato, per una molteplicità di aspetti, un progetto da non ripetere. Invece, quello che bisogna perseguire è il giusto e corretto bilanciamento fra concorrenza e semplificazione, così da arrivare ad un punto di equilibrio che soddisfi tutti i soggetti coinvolti”. “L’eccessiva lentezza burocratica, infatti, rischia di rallentare le procedure autorizzative delle opere, che possono rimanere ferme per anni. La semplificazione deve comunque essere accompagnata dall'impiego di tecniche di project management, che, mutuando i modelli adottati con successo nelle iniziative private, possono supportare efficacemente il lavoro svolto dalla pubblica amministrazione”.