Claudio Lippi, i termosifoni e l'attacco a Virginia Raggi. La replica della sindaca

Claudio Lippi attacca Virginia Raggi sulla chiusura dei riscaldamenti ma la risposta della sindaca non tarda ad arrivare. Il noto conduttore televisivo, tramite un post sulla sua pagina Facebook ha parlato della situazione riscaldamenti a Roma. Il maltempo che ha colpito la Capitale ha creato diversi disagi ai cittadini romani, fra cui una temperatura tutt’altro che primaverile. Claudio Lippi ha usato il suo post per colpire il lavoro di Virginia Raggi.

"Da la possibilità alla gente di ammalarsi"

La Raggi è colpevole, secondo Lippi, di dare la possibilità ai cittadini di ammalarsi in casa. Questo il post integrale dello showman: “Al Sindaco di Roma, Io non so dove lei viva ma si è resa conto che la temperatura esterna non è quella di una normale primavera? Le sembra una soluzione intelligente quella di far chiudere i riscaldamenti? Ma riesce a coordinare le decisioni in modo che corrispondano ad una realtà contingente? In un momento come quello che stiamo vivendo è da “genio” dare la possibilità di ammalarsi stando in casa. Una chicca in più che si aggiunge a tutte le mancanze del Suo mandato. Complimenti!”.

La risposta della sindaca

La risposta della sindaca di Roma arriva immediatamente con un commento sotto il post in questione: “Gentile Claudio Lippi, in maniera gentile che lei merita come tutti gli altri cittadini. La informo che proprio per superare questa stupida procedura abbiamo ordinato di mantenere i riscaldamenti accesi sino al perdurare delle basse temperature non solo nelle case popolari, nelle case di riposo ma anche in tutte le scuole”.

Il post scomparso

Il commento di Virginia Raggi è scomparso dal post del conduttore televisivo. Quessta sparizione ha stimolato l’intervento di tanti utenti che hanno tempestato di commenti il post di Claudio Lippi, inserendo le parole della sindaca. A dar man forte alla prima cittadina anche il marito Andrea Severini, che sempre su Facebook sul suo profilo ha postato lo screenshot del commento scomparso.