Claudio Carserà è il nuovo amministratore delegato di Eur SpA

Dopo le dimissioni anticipate di Angela Maria Cossellu, l'assemblea degli azionisti di Eur S.p.A. ha nominato il nuovo amministratore delegato. La carica è stata affidata a Claudio Carserà, ingegnere con una lunga esperienza manageriale nel settore Real Estate.

Il nuovo amministratore delegato di Eur SpA

Eur S.p.A., partecipata al 90% dal ministero dell'Economia e delle Finanze e al 10% da Roma Capitale, nel giro di sei mesi ha così cambiato del tutto la sua governance. Dopo l'arrivo a dicembre del nuovo presidente Enrico Gasbarra, scelto da Roma Capitale, ecco che cambia anche l'amministratore delegato, che da oggi 11 luglio è l'ingegnere Claudio Carserà.

Due nuovi ingressi nel Cda

L'assemblea degli azionisti ha confermato anche Francesco Vaccaro nel ruolo di consigliere, nominando due nuovi membri, entrambi donne: Daniela Ballico e Manuela Rongioletti. Inoltre confermato Pasquale Michele Arcangelo Bellomo nella carica di Presidente del Collegio Sindacale e Angela Florio e Carlo Ravazzin quali Sindaci effettivi. Il cda rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Gli auguri di Gualtieri

"Faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione e a Claudio Carserà, nominato amministratore delegato - il commento del sindaco Roberto Gualtieri -. Insieme con Enrico Gasbarra, confermato presidente, la società potrà proseguire in un percorso importante di crescita. Ringrazio Angela Maria Cossellu per l'impegno profuso in questi anni".