Chi è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro della Giunta Gualtieri

Assessora uscente del III Municipio, Pratelli ha 40 anni, si è occupata per anni di università e ricerca, con trascorsi nell'attivismo sindacale. Ha corso alle scorse elezioni amministrative per un posto in assemblea capitolina insieme a Caudo nelle fila di "Roma Futura"