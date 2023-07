Classifica sindaci, Gualtieri sprofonda al 67° posto

Il miglior sindaco d'Italia, per il "Governance Poll 2023" di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, è Beppe Sala. Il primo cittadino di Milano ottiene il 65%, raggiungendo la vetta sopra ai sindaci di Ascoli Piceno (Fioravanti) e Bari (De Caro). Male Roberto Gualtieri: l'ex ministro, in carica da ottobre 2021, ha perso il 10% di gradimento in un anno e mezzo, arrivando al 50% e sprofondando al 67° posto.

Il sondaggio sul gradimento dei sindaci

Lo studio ha preso in considerazione 87 comuni capoluogo di provincia, oltre alle Regioni in cui c'è l'elezione diretta (ma non il Molise, perché si è votato lo scorso mese). Le interviste hanno coinvolto 1.000 soggetti in ogni Regione e 600 elettori in ogni Comune, nel periodo tra maggio e giugno 2023. A risultare il più amato è stato Giuseppe Sala, esponente del Pd e a metà del suo secondo mandato consecutivo. Il sessantacinquenne ha ottenuto il 65% delle preferenze, mezzo punto in più del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti (Fratelli d'Italia, 40 anni, eletto nel 2019) e un punto sopra al barese Antonio De Caro, in sella al comune pugliese da quasi 10 anni, presidente di Anci e sindaco della Città Metropolitana.

Gualtieri scende fino al 67° posto

Se per Sala l'aumento dei consensi è stato pari a 7,3 punti, per Roberto Gualtieri il calo è stato di 10. Rispetto al momento in cui è entrato in carica, ormai 21 mesi fa, di problemi ce ne sono stati parecchi: la continua emergenza rifiuti, i parchi pubblici e i marciapiedi invasi dall'erba alta, i disservizi quotidiani sulle linee della metro A e B. Questioni che non aiutano a creare, da parte dei cittadini romani, un'opinione molto serena. Per questo ad oggi Gualtieri si trova al 50%, scendendo al 67° posto della classifica generale pubblicata da il Sole 24 Ore. Nel 2022 Gualtieri era 37°, con un gradimento del 54%, sceso già del 6% rispetto all'inizio del mandato.

Clemente Mastella è decimo

Nella top 10 ci sono quindi tre grandi città come Milano, Bari e Venezia, ma anche la Firenze di Dario Nardella. È addirittura decimo Clemente Mastella, in carica a Benevento dal 2016. Fuori dalle prime dieci ci sono Napoli e Genova (Manfredi e Bucci) e Lo Russo di Torino. Quest'anno soltanto 29 sindaci migliorano le performance di gradimento rispetto al dato elettorale.