Giuramenti collettivi per diventare italiani. La ricetta del Campidoglio per smaltire le pratiche di cittadinanza

Il boom di richieste per la cittadinanza italiana manda in tilt gli uffici del Comune di Roma. Già perché oltre agli atti relativi al giuramento - come il giuramento vero e proprio, la trascrizione del decreto nel registro di cittadinanza, l’atto di nascita - gli uffici capitolini da tre anni, ossia da quando in piena emergenza pandemica la Prefettura ha delegato ai comuni tale compito, si occupano anche delle attività preordinate alla notifica dei decreti emessi dal Presidente della Repubblica agli interessati.

Un passaggio fondamentale nel procedimento di concessione visto che il giuramento “di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” va prestato entro sei mesi dalla notifica altrimenti il decreto non ha effetto.

10mila richieste di cittadinanza l’anno

Ma gli uffici, in carenza cronica di personale, sono ingolfati dal numero di richieste di cittadinanza che in città sono più di quelle previste. I 60 decreti a settimana stimati dalla Prefettura per Roma Capitale, poco meno di tremila l’anno, nel biennio 2021/2022 hanno invece raggiunto la soglia dei 10mila. Quasi il doppio. Questo ha dato luogo, scrive l’assessore al Personale di Roma Capitale Andrea Catarci in una memoria di Giunta, “ad una conclamata criticità derivante dalla evidentissima sproporzione tra la mole dei decreti pervenuti su base annua e l’approntamento organizzativo dell’ufficio”. Nonostante costanti implementazioni.

Pratiche arretrate

E gli arretrati si accumulano. Ad oggi sono mille i decreti che giacciono sulle scrivanie degli impiegati del comune. Tutti ancora da notificare ad altrettanti stranieri pronti a giurare fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Da qui la richiesta del Campidoglio al governo perché si adottino misure organizzative ed operative in grado di efficientare le attività “alla luce - sottolinea l'assessorato al personale - della grave criticità riscontrata”.

I giuramenti collettivi

Tre in particolare i punti messi nero su bianco nel tavolo tecnico con il Viminale. Notificazioni digitali e appuntamenti online per alleggerire gli sportelli dall'ingente carico di lavoro. Ma c’è di più. Roma vuole ricorrere alla celebrazione di giuramenti collettivi come già avviene a Padova e Perugia. “Per garantire - si legge nella delibera - la più stringente tutela dei diritti degli stranieri nell’ottica dell’intrapreso percorso di integrazione che culmina nella concessione della cittadinanza italiana”. E per liberare dipendenti e uffici dall'affanno.