Campidoglio, cittadinanza italiana conferita a cinque neo maggiorenni nati da genitori stranieri

Vengono da quartieri come Ostia, Lucio Sestio, Tor Bella Monaca, Garbatella. E studiano perché hanno da poco compiuto 18 anni. Sono i cinque protagonisti delle cerimonia che si è svolta, nella mattinata, nella sala rossa del Campidoglio. È lì infatti che hanno ottenuto la cittadinanza italiana Chiara Emil, Pier Daniele, Dumitrita, Yanpeng e Claudia.

Il boom di cittadinanze registrate

Con l'approvazione in Assemblea Capitolina della mozione 99/2022 Roma Capitale ha avviato una fondamentale riforma della cittadinanza per garantire ai figli di genitori non italiani che vivono in Italia il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso procedure più eque, inclusive e rapide.“Sulla velocizzazione dei procedimenti di cittadinanza abbiamo lavorato tanto ed infatti dal 2022 al 2023 sono quasi raddoppiati, arrivando quasi a 4 mila cittadinanze l’anno – ha commentato l’assessore al personale Andrea Catarci delegato dal sindaco a svolgere la cerimonia – di queste 1200 sono neo diciottenni che diventano cittadini italiani”.

Chi sono i neo maggiorenni diventati italiani

Da oggi ce ne sono cinque in più. Sono nati a Roma da genitori stranieri. È il caso di Luca, Yanpeng all’anagrafe. È residente alla Garbatella e studente in una scuola superiore che, orgogliosamente ha spiegato, “affaccia sul Colosseo”. I suoi genitori invece sono cinesi “di una frazione a sud di Shangai” ha spiegato. Spesso sono rimasti in contatto con le famiglie rimaste nel paese d’origine, com’è nel caso di Claudia, studentessa al liceo scientifico di Ostia, che ogni anno va a visitare i parenti in Polonia. E così fa anche Chiara, che vive a Tor Bella Monaca e studia a Tor Sapienza. “Ogni estate vado al Cairo da dove provengono i miei genitori” ha spiegato. Nella vita, oltre a studiare, fa l’arbitro di calcio: una passione “nata seguendo un PCTO (l’ex alternanza scuola lavoro) con la scuola”. E poi ci sono Dumitrita che ha i genitori di origine moldava e Pier Daniele, figlio minore di una donna che è arrivata dall’Equador quando aveva appena diciotto anni. “Sono il primo della famiglia ad ottenere la cittadinanza” ha dichiarato ammettendo, come gli altri, di essere emozionato.

Dalla cittadinanza di fatto a quella legalmente riconosciuta

“Dovemmo prendere come modello gli antichi romani che erano più veloci di noi a concedere la cittadinanza – ha ammesso l’assessore Catarci, affiancato nella cerimonia dai consiglieri Michela Cicculli, Paolo Ciani, Nella Converti e Lorenzo Marinone, oltre che dalla presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli – voi già eravate già cittadini romani di fatto ma da oggi, finalmente, lo diventate anche per la legge e per l’Amministrazione capitolina”.

A dare il benvenuto ai neo maggiorenni, ora cittadini italiani, è intervenuta anche la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli. “Svolgiamo questa cerimonia nella sala che è quella abitualmente celebra il percorso di vita di due persone che decidono di unirsi in matrimonio. Analogamente – ha spiegato – oggi celebriamo la vostra unione non solo alla città che già conoscete e vivete e che vi ha accompagnato nel vostro percorso di vita. Oggi celebriamo infatti anche la vostra unione alla Patria. E lo facciamo con un’amministrazione che ci teneva a porgervi il benvenuto, perché è un’amministrazione che considera la multiculturalità e la diversità come dei valori importanti”.

In ricordo di JoJo

“La cerimonia di questa mattina è parte del lavoro complessivo che Roma Capitale compie ogni giorno per garantire il diritto alla cittadinanza e per la formazione dei relativi atti di stato civile per i neocittadini italiani che hanno concluso il loro iter con apposito decreto del Presidente della Repubblica. Allo sforzo nei canali ordinari si è aggiunta negli ultimi mesi la innovativa pratica collettiva, concordata con il Ministero dell’Interno, grazie alla quale Roma riesce a rispettare le tempistiche di sei mesi previsti dalla normativa per giurare, nonostante l’incremento delle richieste" ha spiegato l'assessore Catarci che a margine ha voluto esprimere "un ricordo personalmente molto sentito, per l’attivista Josef Yemane Tewelde, per tutti JoJo, prematuramente scomparso, che proprio sui temi dei diritti dei migranti e della cittadinanza e sulla lotta al razzismo ha condotto battaglie importanti sempre in prima linea”.