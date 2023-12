Cittadinanza, a Roma giurano 140 nuovi italiani

Sabato 16 dicembre a via Petroselli hanno prestato giuramento 140 nuovi cittadini italiani. Negli uffici della sede centrale dell'anagrafe di Roma è andato in scena il primo giuramento collettivo, modalità istituita dal Campidoglio per velocizzare le pratiche e smaltire un arretrato "monstre" che, a causa della pandemia, era arrivato a contare 2.500 istanze non lavorate.

Boom di richieste di cittadinanza

Secondo i dati forniti dall'assessorato al personale, al decentramento e alla città dei 15 minuti, il cambio di competenze deciso dalla Prefettura in seguito all'emergenza pandemica aveva fatto sì che migliaia di pratiche si accumulassero nei cassetti dell'ufficio anagrafico capitolino. Nel 2022 le domande erano arrivate a 2.500.

Entro febbraio 2024 le pratiche saranno smaltite

"Nel corso del 2023 - ha spiegato l'assessore Andrea Catarci - le abbiamo ridotte a circa 400. Ora, con altre due o tre giornate come quella di oggi (sabato 16, ndr), che calendarizzeremo nel primo bimestre del 2024, si azzererà l'intero arretrato". "Centoquaranta persone - ha ricordato l'assessore capitolino - sono diventate italiane a tutti gli effetti, effettuando il giuramento di cittadinanza in forma collettiva e non individuale come da prassi". Ad officiare la speciale cerimonia, erano presenti anche Michela Cicculli (Alleanza Verdi-Sinistra) e Nella Converti (Pd), rispettivamente presidenti della commissione comunale pari opportunità e politiche sociali e della salute.

La nuova formula del giuramento collettivo

Da novembre, l'assessorato e il dipartimento competenti hanno adottato la misura eccezionale del giuramento collettivo, in accordo e collaborazione con il ministero dell'interno e la Prefettura. Il protocollo prevede anche la digitalizzazione delle notifiche dei decreti del Presidente della Repubblica e un’agenda telematica per gli appuntamenti nel portale di Roma Capitale, sezione ‘Casa digitale del Cittadino’. Tutte misure finalizzate a prevenire ulteriori ritardi nella concessione della cittadinanza.

Da dove vengono i nuovi cittadini italiani

Delle 140 persone, oggi ufficialmente cittadine e cittadini italiani, la maggior parte sono extra-UE provenienti da Bangladesh, Egitto e Filippine. Tra i cittadini europei, quasi tutti provengono dalla Romania, paese con più richieste in Italia e a Roma. Il più giovane neocittadino italiano è del 2001, il più anziano del 1952.

Catarci: "Momento solenne, diamo caloroso benvenuto"

"Abbiamo voluto dare solennità al momento - ha proseguito Catarci - e andare oltre l'aspetto puramente burocratico con la consegna di un diploma di cittadinanza contenente la formula in cui si promette fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, per aggiungere un caloroso benvenuto ufficiale a Roma a neocittadine e neocittadini che in realtà già vivono, lavorano e studiano da tempo nella nostra città, proprio nel giorno in cui ad Atreju - la stoccata finale dell'esponente della giunta Gualtieri - il partito della Presidente del Consiglio (Giorgia Meloni, il partito è Fratelli d'Italia, ndr) discute di immigrazione con un multimiliardario come Elon Musk e in una maniera improntata a tutto fuorché all'accoglienza ".