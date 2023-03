Sei mesi fa l'annuncio, oggi i progetti, nel 2024 i cantieri: la Roma dei 15 minuti di Gualtieri avanti al rallentatore

Quindici progetti per disegnare la città dei quindici minuti. Uno per municipio. Tanti sono quelli che il sindaco Roberto Gualtieri, insieme agli assessori all’urbanistica ed alla partecipazione, ha presentato nella mattinata de 29 marzo al Macro. Gli stessi 15 progetti già annunciati a settembre in Campidoglio.

Il piano per ricucire la città

A distanza di sei mesi cos’è cambiato? Lo scorso settembre, nella sala delle bandiere, il sindaco e l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, avevano convenuto sul fatto che “per ricucire Roma dalle periferie al centro” fosse necessario “un grande piano di rigenerazione urbana”. Un lavoro, aveva spiegato Gualtieri, che serviva “per attenuare la differenza tra centro e periferia”.

I pochi fondi a disposizione

Anche oggi Gualtieri è tornato a parlare di “quartieri, anche densamente popolati, che hanno fratture e cicatrici” da sanare. Quartieri che però includono il centro cittadino ed il II municipio, dove i servizi sono già abbondanti e dove, probabilmente, già oggi in 15 minuti si riesce ad avere tutto, o quasi tutto, a portata di mano. Eppure, con un budget irrisorio perché di appena 22,5 milioni di euro, oggi come sei mesi fa, si punta a fare interventi in tutti e quindici i municipi.

Le stesse somme al centro ed alle periferie

“L’ investimento di un milione e mezzo di euro per Municipio” ha ricordato Gualtieri al Macro, consente “di realizzare alcune delle opere del Masterplan, con l'idea di reperire risorse aggiuntive per completarli”. Però se le risorse sono poche ed i bisogni tanti e se come avviene a Roma questi ultimi sono soprattutto concentrati in alcune aree, quelle più decentrate e popolose, allora l’obiettivo di “attenuare le differenze tra centro e periferia”, assegnando a tutti la stessa somma iniziale (un milione e mezzo di euro) è quantomeno discutibile.

Un progetto che avanza al rallentatore

Cos’è cambiato quindi? In questi sei mesi sono stati elaborati i quindici masterlplan municipali. In sostanza è stato messo per iscritto ciò che a settembre era stato semplicemente annunciato. Quanto tempo occorre per arrivare a ridurre le numerose fratture per realizzare questa città dei 15 minuti che è stato un po’ l’oggetto misterioso ed insieme accattivante del programma elettorale di Gualtieri? Se si considera che le linee guida sono state approvate a metà dicembre del 2021 e che siamo lontani dalla possa di ciascuna prima pietra, la risposta viene automatica.

Ci vorrà tanto. Anche perché, quelli ripresentati oggi, “sono 15 ambiti impegnativi e sfidanti” ha spiegato il sindaco. E quindi “l'obiettivo è aprire i cantieri a inizio del 2024”. Significa che ci vorranno almeno altri dieci mesi prima di vedere i primi operai al lavoro. E magari un’altra conferenza stampa per annunciare che stanno per cominciare.