Roma a portata di mano: il Campidoglio fa il tagliando alla “città dei 15 minuti”

Ora c’è anche un E-Book: si chiama “Roma a portata di mano: la città dei 15 minuti”, come l’evento che è stato organizzato il 29 aprile nell’Aula Magna del rettorato di Roma Tre.

L’appuntamento che ha visto la partecipazione del sindaco Roberto Gualtieri e del teorizzatore della città dei 15 minuti, il professor Carlos Moreno della Sorbonne, è stato utile per tirare le somme di quanto finora è stato fatto dall’amministrazione per ridurre le distanze tra il centro e le periferie.

Un bilancio di metà mandato

“Nell'ambito della Città dei 15 minuti lavoriamo sugli accessi ai servizi. Abbiamo previsto 50 milioni per i poli civici culturali, in grado parte lontani dal centro, e 52 milioni per asili e scuole dell'infanzia fuori dal Gra. Colmare il divario tra zone dentro il Gra e aree fuori dal Gra è la nostra ossessione” ha commentato l’assessore al decentramento ed alla Città dei 15 minuti Andrea Catarci nel corso dell’evento organizzato a Roma Tre. L’appuntamento è stato pensato per trarre “un primo bilancio a due anni e mezzo di consiliatura” è stato spiegato.

L'obiettivo della Città dei 15 minuti

“Noi non vogliamo solo migliorare e ricucire i collegamenti tra i quartieri di una città che è la più estesa d’Europa ma vogliamo avvicinare i servizi ai cittadini, realizzandone di nuovi e recuperando aree e strutture in disuso per creare biblioteche, uffici pubblici, spazi verdi, luoghi per lo studio, lo sport, la partecipazione. Stiamo rigenerando quartieri che attendevano interventi da anni per dare vita ad una città davvero policentrica ed inclusiva. Tutto questo significa – ha concluso Gualtieri – sostenibilità ambientale, progresso sociale e sostanziale miglioramento della qualità della vita”.

Cosa è stato fatto

“L'amministrazione ha lavorato per rafforzare le reti di solidarietà e realtà come le banche del tempo, gli orti urbani, scuole e movimenti di volontariato- ha ricordato Catarci - Roma Capitale ha operato sulla valorizzazione dei Municipi; sull'apertura di scuole oltre l'orario ordinario; sull'erogazione dei certificati anagrafici in 110 edicole su 500 presenti nel territorio romano”. E sempre in tema di servizi decentrati l’assessore ha citato il potenziamento dei servizi comunali per le Cie, la promozione delle comunità energetiche, l’avvio dei poli civici integrati. Sono inoltre stati progettati interventi per ciascuno dei 15 municipi della Capitale.

Le differenze tra centro e periferie

“Roma si caratterizza per le profonde differenze di reddito all'interno di essa, che per alcuni vuol dire difficile accesso a servizi basilari come sanità, cultura, impianti sportivi, asili nido e biblioteche -ha rimarcato Catarci - Basti pensare che chi vive nei Parioli è 3,5 volte più ricco e 8 volte più istruito rispetto a chi vive a Tor Cervara". Catarci spiega inoltre come fuori dal Gra "solo il 15% è laureato a fronte del 26% di chi vive all'interno del Raccordo”.

Cosa fare per ridurre le distanze, in termini geografici ma anche socio economici? “Dobbiamo potenziare e migliorare l’offerta dei servizi di prossimità, assicurare spazi culturali e di aggregazione, come teatri, centri anziani e poli civici, scuole sicure e attrezzate, strutture sportive aperte ed accessibili. Solo così – ha commentato la presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli - possiamo dire di aver costruito la città di tutti, con una rigenerazione non solo urbana ma anche sociale. È una sfida complessa, che coinvolge anche quelle del cambiamento climatico e dello sviluppo sociale. Possiamo superarla ci crediamo, ma con un impegno trasversale e interdisciplinare che raccordi Municipi, Campidoglio, associazioni, comitati con tutte le altri parti attive di questa città".