Doppi stipendi e mancati incassi sulle auto a noleggio. Città Metropolitana nel mirino della Corte dei Conti

I bilanci della Città Metropolitana di Roma Capitale sono finiti sotto la lente d'ingrandimento dei giudici contabili. La Corte dei Conti il 6 febbraio ha pubblicato una relazione che tocca diversi punti, in particolare alcune zone d'ombra relative a incarichi dirigenziali, investimenti sull'edilizia scolastica e mancati introiti. Il documento è stato inviato a Roberto Gualtieri, che è anche sindaco dell'ente ex Provincia e in 60 giorni da Palazzo Valentini dovranno arrivare diversi chiarimenti.

L'incertezza sui conti di Città Metropolitana

Intanto, diciamo una cosa. Il debito della Città Metropolitana è in calo. Come riconosce la Corte dei Conti, dal 2018 al 2022 si è passati da 552.838.799 euro a 468.253.358 euro di esposizione. E che nel 2024 l'ente finirà di pagare un prestito obbligazionario, che per quest'anno peserà per 22 milioni di euro, ma sarà l'ultima rata. Una buona notizia per le casse dell'ex Provincia, se non fosse però che l'incertezza sul futuro resta. Infatti la Città Metropolitana, guidata dal 2021 da Roberto Gualtieri in qualità di sindaco di Roma, nel 2025 non beneficerà più del Decreto Aiuti di due anni fa, che garantisce un introito di 60 milioni di euro l'anno fino al 31 dicembre 2024. Una cifra stabilita dal Governo per sopperire alle minori entrate da Rc Auto (a causa del mercato estremamente variabile) e IPT, ovvero l'imposta provinciale di trascrizione. Ed è questo uno dei punti critici evidenziati dai giudici.

Tasse auto a noleggio, un buco da 30 milioni l'anno

Come fanno notare da viale Mazzini, è ormai una prassi diffusa e consolidata da parte delle società di auto a noleggio quella di registrare la sede legale a Bolzano, provincia autonoma. In questo modo le tasse per la registrazione dei veicoli è molto più bassa. Una condotta che, scrivono i giudici, fa perdere all'ente circa 30 milioni di euro l'anno di introito e di conseguenza danneggia la Regione Lazio, che invece vede meno il gettito relativo al pagamento del bollo auto. La prassi, è stata considerata illegittima in diverse sentenze in seguito alle impugnazioni di società di auto noleggio alle quali altre Province avevano contestato l'accertamento. E' successo a Mantova nel 2021 e 2023, a Bologna nel 2023 e a Milano nel 2022: in questi casi, ricordano i giudici contabili, i ricorsi delle imprese sono stati respinti. A Roma, invece, è accaduto il contrario: il tribunale tributario ha accolto i ricorsi, non considerando un abuso la prassi di registrazione della sede a Bolzano. Sentenze di primo grado del 2022 e 2023, l'ultima il 27 dicembre scorso. Ma, in ogni caso, per la Corte dei Conti "la Città metropolitana è invitata a gestire questo mancato gettito con la dovuta prudenza, assumendo iniziative idonee a evitare la prescrizione di diritti di credito ancora sub judice". Insomma, è vero che ci sono le sentenze, ma non sono ancora definitive e quindi occhio a quanto si perde degli introiti. Perché dal 2025 il Decreto Aiuti non ci sarà più e il debito rischia di tornare a crescere.

Investimenti sulle scuole a rischio

Proprio per questa situazione di "incertezza e aleatorietà", come viene definita nella relazione della Corte dei Conti, i giudici lanciano un allarme anche sull'investimento da 22 milioni di euro deciso dalla Città Metropolitana per costruire due nuovi istituti superiori a Fiumicino e Selva Candida. Una decisione presa in sede di approvazione del bilancio, a marzo 2023 e accolta come un grande successo da parte del consigliere delegato all'edilizia scolastica, Daniele Parrucci. A Selva Candida e Fiumicino, infatti, la popolazione utente non ha a disposizione molta scelta per proseguire gli studi dopo le medie e c'è una carenza specifica di sezioni scientifiche, a causa di un trend ormai pluriennale che vede questo indirizzo tra i più richiesti a Roma e dintorni. Nello stesso bilancio Palazzo Valentini ha stanziato fondi anche per adattare l'ex scuola primaria di via Renzini, Spinaceto, trasformandola nella sede succursale del vicino Plauto. La Corte dei Conti, però, è dubbiosa: perché non utilizzare gli abbondanti fondi Pnrr? Gualtieri e lo stesso Parrucci, però, da mesi dicono che le risorse per l'edilizia scolastica non sono sufficienti e chiedono al Governo altri soldi, circa 170 milioni di euro che servirebbero per mettere a posto la quasi totalità degli istituti del territorio.

La posizione del capo gabinetto di Gualtieri

L'ultima criticità degna di nota sollevata dalla Corte dei Conti riguarda Bruno Manzi, nel 2021 nominato capo di gabinetto del sindaco metropolitano. A marzo 2023 è andato in pensione anticipata, ma dopo sei mesi - appena in tempo per festeggiare a Palazzo Valentini la fine della stagione lavorativa - Gualtieri lo ha richiamato, dandogli un nuovo incarico. Al tempo, RomaToday aveva chiesto ragguagli a Città Metropolitana, che aveva specificato che Manzi - ex assessore provinciale a inizi anni 2000 - sarebbe stato preso a tempo determinato con un ruolo diverso, seppur sempre nell'ufficio a stretto contatto con Gualtieri e uno stipendio da 122mila euro lordi l'anno. I giudici contabili hanno chiesto all'ex Provincia se il trattamento pensionistico di Manzi sia stato sospeso, prima di iniziare un nuovo rapporto di lavoro. I chiarimenti non sarebbero stati sufficienti durante l'audizione che ha preceduto la relazione di inizio febbraio e così, entro 60 giorni, i tecnici dovranno rispondere anche a questo quesito. L'accumulo di pensione e stipendio, infatti, non è permesso.