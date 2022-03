Città della Scienza, entro luglio le prime proposte del comitato tecnico scientifico

Un passo avanti verso la realizzazione della Città della Scienza al Flaminio, nell'area dell'ex caserma di via Guido Reni. La mattina di lunedì 14 marzo, infatti, si è riunito per la prima volta in Campidoglio il comitato tecnico scientifico istituito dall'amministrazione e presieduto dal premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

Protagoniste dell'incontro sono state le idee strutturali, a partire dalla dimensione degli spazi e dalla possibilità di realizzare nuovi edifici e il recupero di quelli esistenti. Tutti i presenti, fa sapere il Campidoglio, hanno evidenziato l'importanza di "definire un solido progetto culturale e scientifico" da accompagnare al finanziamento di 43 milioni di euro da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

“Arriviamo a finalizzare un progetto che attende da tantissimi anni - ha detto Gualtieri - . La 'Città della Scienza' che vogliamo creare dovrà intrecciare il grande patrimonio espositivo di cui dispone Roma con una visione museale moderna e fortemente interattiva che sappia parlare alla città e ai visitatori e che sia in grado di attrarre pubblico giovanile esaltando la grandezza del sapere scientifico e delle sue scoperte”.

“Questo progetto di rilevanza nazionale finalmente può andare in porto - ha commentato Giorgio Parisi -. E’ molto importante che un museo moderno parta dall’idea di consentire alle persone di toccare materialmente quello che vede, sfruttando le funzioni interattive, mantenendo un rapporto forte con gli enti di ricerca e ponendo l’attenzione sull’interesse di bambini e ragazzi”.

"La 'Città della Scienza' inizia finalmente a prendere forma – il commento a margine di Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica - . Grazie all’impulso di Gualtieri questo importante progetto rimasto nel cassetto per 7 anni riprende vita, la riunione di ogg è già entrata nel merito del progetto culturale e si è data appuntamento per i prossimi giorni. In parallelo, il tavolo tecnico costituito presso il dipartimento Urbanistica sta studiando le linee guida per la progettualità del nuovo polo urbano di via Guido Reni con l’obiettivo di arrivare, una volta definito il progetto scientifico, a bandire nei prossimi mesi il concorso internazionale di architettura per la progettazione dell’opera”

Fanno parte del comitato, che si è posto l'obiettivo di presentare le prime proposte operative entro luglio, gli assessori all'Urbanistica e alla Cultura (Veloccia e Gotor), il presidente dell'Accademia dei Licei Roberto Antonelli, il prorettore vicario della Sapienza Giuseppe Ciccarone, gli omologhi di Roma Tre e Tor Vergata Fabrizio De Filippis e Daniela Vuri, il direttore dell'osservatorio astronomico Lucio Angelo Antonelli, il presidente della commissione musei dei Lincei Giorgio Manzi, Carlo Di Castro membro della stessa comissione, Giovanni Paoloni dell'accademia delle scienze di Bologna, Milena Bertacchini segretario dell'associazione nazionale musei scientifici, Fabrizio Rufo assessore alla Cultura del II Municipio e il museografo Alessandro D'Onofrio.