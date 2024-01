Ex Città del Rugby, dopo lo sgombero tornano gli occupanti: "E' durato poco, serve un presidio fisso"

L’operazione di polizia che ha portato allo sgombero della “Città del rugby” non è stata risolutiva. All’interno dello spazio sono infatti tornati degli occupanti.

Lo spazio, nella mattinata del 17 gennaio, era stato interessato da un intervento, coordinato dalla polizia locale del gruppo IX Eur, che aveva portato ad accertare la presenza di una decina di occupanti all’interno del complesso. Lì, il 15 ottobre del 2023, era stato ritrovato in fin di vita un uomo che, per le ferite riportate, è successivamente deceduto.

La testimonianza dei residenti

“Avevamo notato delle luci accese all’interno dell’ex Città del Rugby ed il 19 gennaio siamo andati a vedere quale fosse la situazione. È stato così che abbiamo riscontrato la presenza di almeno un paio di altre persone. Ci hanno visto e sono venute a chiederci cosa stessimo facendo” ha raccontato a Romatoday Cristiano Ciotta del comitato di quartiere di Spinaceto e Tor de’ Cenci. “Abbiamo anche notato che la recinzione è stata dissaldata, sul lato della via Pontina. È probabile che sia da lì che, ora, entrano”.

La presenza di almeno un paio di occupanti, negli ultimi giorni, è confermata anche da altri cittadini che risiedono nelle strade limitrofe all’ex Città del Rugby. Uno spazio che era stato realizzato, in parte rinunciando alla pineta del vicino parco campagna, per consentire il rilancio degli sport minori della capitale quali il rugby ed il pattinaggio. All’interno della struttura, che ospita anche una foresteria mai entrata in funzione, si sono negli anni installati degli occupanti. Secondo un sopralluogo effettuato alla fine di ottobre dal Campidoglio, sarebbero state una trentina le persone presenti in forma più o meno stabile.

Lo sgombero del 17 gennaio e le recinzioni divelte

Il numero di occupanti, negli ultimi mesi, era diminuito. L’operazione di polizia dello scorso 17 gennaio ha infatti accertato la presenza di 10 persone. In quell’occasione sono state apposte, da parte del personale capitolino che aveva preso parte all’intervento, delle nuove griglie metalliche per chiudere i varchi aperti nella recinzione. Una di queste, come mostrato dai residenti di Spinaceto, è però già stata dissaldata. “A quell’intervento di sgombero doveva seguire la bonifica” ha ricordato Ciotta, del Comitato di quartiere. È un’operazione ancora da mettere in campo ma che, date le condizioni di generale disfacimento del complesso, necessiterà di un intervento complesso. Nel frattempo l’ex “Città del rugby”, l’esempio più evidente della fallimentare gestione dei Punti verde qualità di Roma, dovrà essere nuovamente liberata da chi, in questi giorni, è tornata a frequentarla.

Il necessario presidio del complesso

“Sembra sia durato poco lo sgombero dell’ex ‘Città del rugby’, già i cittadini segnalano strani movimenti all’interno – hanno premesso il senatore di FDI Andrea De Priamo e la consigliera capitolina Mariacristina Masi - chiediamo se il Sindaco, in altre faccende affaccendato, abbia predisposto un presidio per evitare che la struttura fosse nuovamente occupata. Interrogheremo su questo e faremo un sopralluogo nelle prossime settimane” hanno promesso i due eletti nelle file di Fratelli d’Italia che hanno inoltre promesso di volersi impegnare “per trovare una soluzione condivisa sul futuro della struttura”.

Il futuro dell'ex punto verde qualità

La manifestazione d’interessi pubblicata dall’amministrazione Raggi, finalizzata a trovare operatori interessati a rilanciarla, non ha prodotto alcun risultato. La giunta Gualtieri ha firmato una delibera per avviare una nuova stagione dei punti verde qualità che, in prospettiva, potrebbe riguardare anche l’ex “Città del rugby”. A condizione che, altre occupazioni, non completino l’opera di vandalizzazione ampiamente avviata in questi anni.