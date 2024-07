Appello della Cisl: "A Roma i lavoratori devono partecipare allo sviluppo delle aziende"

La partecipazione dei lavoratori all'attività e alla vita delle imprese in cui sono impiegati è un tema al centro del dibattito sindacale. A riportarlo sul tavolo è la Cisl, che durante l'evento "Destinazione Roma - L'agenda della Cisl per il Giubileo 2025" ribadisce l'importanza di questo passaggio, mettendo la Capitale al centro di un cambiamento che in parte è già iniziato.

Un protocollo d'intesa tra Cisl e Ama

Mentre in Parlamento è in discussione la proposta di legge di iniziativa popolare, promossa proprio dal sindacato cattolico, a Roma si sperimenta la prima forma di partecipazione al lavoro. Succede in Ama, dove recentemente è stato firmato da FIT Cisl un protocollo che prevede la costituzione di un comitato bilaterale di strategia e sviluppo industriale: "La partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solo il vettore di uno sviluppo economico - spiega il segretario di Cisl Lazio Enrico Coppoelli -, ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia".

Maggiore partecipazione dei lavoratori in azienda

Gli effetti positivi previsti dal sindacato sono diversi: dall'aumento dei salari alla qualità e stabilità del lavoro, da una maggiore produttività e competitività a più sostenibilità sociale, passando per zero delocalizzazioni, più salute e sicurezza, più investimenti, una piena coesione sociale e la possibilità che le imprese rientrino dall'esterno. "Nella nostra Capitale, partendo dalle società partecipate di Roma Capitale. - continua Coppotelli -, si possono trovare queste condizioni di partecipazione dei lavoratori".

"Prospettive positive per Roma"

Il comitato appena costituito in Ama è "un luogo fisico e virtuale in cui azienda e lavoratori potranno collaborare per raggiungere obiettivi comuni - sottolinea il segretario -. A nostro parere è un progetto che serve per costruire prospettive positive per Roma, nel solco delle iniziative sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, che la Cisl promuove da sempre. Una questione, quella della partecipazione dei lavoratori che si lega ai redditi e debiti dei romani".