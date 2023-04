Verde pubblico, quindici nuovi cipressi nella cortina esedra di piazza del Popolo

Quindici nuovi cipressi rimessi a dimora nell’esedra di piazza del Popolo. L’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, venerdì 21 aprile ha inaugurato la piantumazione con l’obiettivo di ricostituire l’assetto originario della cortina arborea che compariva nelle planimetrie del Pincio sin dal 1846, ma che già nel 2012 presentava segni evidenti di degrado per la progressiva fine degli alberi.

Dei 15 nuovi cipressi, alti circa dai 4 ai 6 metri, 12 sono stati messi a disposizione e posizionati dal dipartimento Tutela Ambientale capitolino e 3 sono stati donati dall’associazione Giardino Roma Garden Club che già in passato aveva effettuato un primo intervento di reintegro.

“Questo bellissimo intervento, ancor più significativo in coincidenza delle celebrazioni del 2776° Natale di Roma, restituisce a una delle piazze simbolo della città l’assetto paesaggistico originario della pregiata esedra storica che riprende il modello delle Terme romane e poi dei giardini rinascimentali - dice l’Assessora Alfonsi -. Desidero ringraziare il Garden Club di Roma e la sua presidente Maria Gloria Viero, un ulteriore esempio dell’importante e fruttuosa condivisione con i comitati e le associazioni della cura dei beni comuni, che sta portando alla città un grande valore anche in termini di partecipazione e amore per il nostro immenso patrimonio verde”.