Cinghiale d’oro a Zingaretti, Striscia mantiene la promessa fatta a Virginia Raggi

Dopo Virginia Raggi, il cinghiale d’oro viene recapitato da Striscia La Notizia anche a Nicola Zingaretti, a cui per anni la Sindaca uscente ha indirizzato ogni responsabilità sulla fauna selvatica a Roma.

Solo un mese fa Staffelli consegnò lo stesso premio alla Raggi, che lo ammonì di fare lo stesso con Zingaretti. Promessa mantenuta, il cinghiale d’oro è arrivato così anche al Presidente della Regione Lazio, durante una visita alla Casa dello studente in zona Valco San Paolo.

“La Sora Raggi ci ha detto che è sua la responsabilità dei cinghiali a Roma”, lo incalza l’inviato di Striscia. La frecciatina di Zingaretti arriva immediata: “Che fine ha fatto la Raggi? Perché a forza di dire stupidaggini poi i cittadini si ribellano e fanno il loro dovere”, stando sulle prime al gioco e accettando il Cinghiale d'oro. Non sfugge a Valerio Staffelli il tono piccato, rilanciando cui tanto dibattuti cinghiali: “Ah ma quindi lei ha goduto! Come li risolviamo però questi problemi?”.

Zingaretti annuncia che la responsabilità è del nuovo Sindaco Gualtieri, non sua, congedando il giornalista a suon di “Studiate bene le cose”. Ma secondo Striscia la notiza, la versione di "Sor Zingaretti", così apostrofa il presidente della Regione Lazio come fu per Raggi, è ben diversa.

Competenze sulla fauna selvatica: a chi spettano

Striscia non se le fa mandare a dire e di risposta, interpella un legale, l’avvocato Picano (patrocinante in cassazione foro di Cassino – Frosinone). “La competenza in tema di danni derivanti da fauna selvatica, ossia dei cinghiali, è della Regione Lazio, non dei Comuni, tutto questo in virtù di una recente pronuncia di un giudice di pace di Cassino che ha accolto la mia domanda negli interessi di un cliente che aveva appunto subito dei danni al proprio veicolo derivanti da cinghiali", afferma in trasmissione l'Avv. Picano, che ricorda esista una legge nazionale per cui la Regione è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone e cose. "Vorrei anche sottolineare che la Regione è anche competente per provare a chiudere transattivamente le controversie in quanto è dotata di un’assicurazione che valuterà se ci sono i presupposti per chiuderla in maniera bonaria, altrimenti si dovrà adire la giustizia ordinaria civile”.

Situazione per cui il Campidoglio portò anche la Regione in Procura. Un assist che Zingaretti non prende bene. “Per fortuna abbiamo cambiato Sindaco, venite anche alla Casa dello studente in zona Valco San paolo, non ve ne frega nulla di loro".