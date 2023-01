Catturati i cinghiali di Villa Pamphilj: "Sono stati narcotizzati e portati via"

Cancelli chiusi a Villa Pamphilj. Per la seconda volta nel corso di pochi giorni, i fruitori del prezioso polmone verde hanno trovato un ingresso sbarrato. Questa volta è toccato all’accesso che dà su piazza di San Pancrazio dove, in mattinata, si sono presentati i rappresentanti delle forze dell’ordine.

I cinghiali catturati

Quanti sono gli esemplari presenti nell’area? Il consigliere capitolino Lorenzo Marinone (PD) dichiara “sono stati catturati otto cinghiali” nel corso di un intervento “complicato dalla presenza di alcuni attivisti che hanno cercato di ostacolare le operazioni”. Il minisindaco del municipio XII, Elio Tomassetti, raggiunto telefonicamente da Romatoday ha spiegato che “nessun cinghiale è stato abbattuto, sono stati narcotizzati”.

Gli ungulati a Villa Pamphilj

Gli avvistamenti di ungulati all’interno e nelle aree intorno a Villa Pamphilj, nel corso degli ultimi mesi, si sono moltiplicati. Anche nella mattinata di domenica 15 gennaio erano stati visti in zone altamente frequentate del parco, come l’area cani che affaccia su via della Nocetta. Per questo i cancelli del parco, nel quadrante est, era stato temporaneamente chiusi per consentire le operazioni di cattura che, poi, sono state ripetute e questa volta con successo nella giornata di mercoledì 18 gennaio. “Non siamo contenti dell’accaduto, ma è evidente che per una questione di incolumità pubblica era necessario portare via questi cinghiali. Si tratta di un gruppo per cui è scattato il protocollo della ASL. Siamo tutti animalisti convinti, ma in questo caso bene ha fatto la Asl insieme con la Città Metropolitana ed al Comune di Roma, ad intervenire”.

Le aspettative degli animalisti

Mentre gli animalisti chiedono, anche attraverso petizioni lanciate online, di salvaguardare sempre gli ungulati catturati, ad esempio portandoli in rifugi come “la sfattoria degli ultimi”. D’altra parte l’intenzione di “portarli altrove” era stata espressa dallo stesso minisindaco Tomassetti, nella giornata di domenica. Rispetto alle catture odierne, il presidente del municipio XII ha dichiarato che “verranno portati in luoghi idonei, e chiaramente deve essere valutata la eventuale presenza di peste suina”. Anche perché, ha rilevato il minisindaco, se il virus ravvisato per ora su una cinquantina di esemplari si espandesse, “avrebbe ricadute negative sugli allevamenti di tutto il centro Italia con centinaia di animali abbattuti”.

Il destino dei cinghiali

Non sono quindi stati abbattuti sul posto, come invece era accaduto all'Aurelio nell'autunno del 2020, i cinghiali precedentemente narcotizzati. Dove andranno? La domanda potrebbe valere anche per tutti gli altri ungulati che sono stati catturati in precedenza, con il ricorso alle gabbie e con l'ausilio dei narcotici. Raramente sono stati messi in libertà, anche perché il numero della specie, particolarmente prolifica, va contenuto. Con la peste suina, poi, come ha recentemente spiegato il presidente di RomaNatura, non è più consentita neppure la loro macellazione per scopi alimentare. Non restano molte alternative.