I danni all'agricoltura di cinghiali e lupi: servono soluzioni. Chiesto un tavolo tecnico alla regione

I frequenti investimenti dei daini a Fregene, le immagini dei lupi avvistati nelle campagne di Santa Marinella e nelle strade di Cerveteri; i danni causati dai cinghiali alle coltivazioni, pongono le amministrazioni locali davanti ad un problema, quello della gestione della fauna selvatica, nei confronti del quale i comuni hanno pochi strumenti e disposizione.

Le misure per contenere la fauna selvatica

Le ordinanze firmate prima dal sindaco di Fiumicino, poi da quello di Ladispoli, avevano lo scopo di far mettere sotto controllo, dalla polizia locale, le strade più attraversate dagli ungulati. Una misura che però non ha permesso di arginare il problema. Prova ne sia anche il recente appello lanciato dalla sezione locale della Coldiretti che, lamentando perdite anche dell’80% del raccolto, ha lamentato “l’assenza di azioni concrete” a sostegno di un comparto fondamentale per l’economia del territorio.

A spostare l’attenzione dal livello comunale a quello regionale sta contribuendo un provvedimento che, la consigliera democratica Michela Califano, ha portato in discussione alla Pisana. In particolare Califano si è concentrata sulla condizione vissuta dal comune aeroportuale perché “a Fiumicino l’allarme è ormai conclamato”. “La denuncia di Coldiretti Roma è chiara: nessuna azione tangibile intrapresa dal sindaco Baccini e dal Comune in qualità di ente gestore del Parco del Litorale Romano” ha rimarcato la consigliera regionale che ha inoltre ricordato il “forte disappunto – da parte dell’associazione dei produttori - per come si sta affrontando un tema centrale per l’economia di Fiumicino”.

Gli ungulati stanno spostando il loro areale sempre più a ridosso dell’abitato cittadino, dove hanno imparato che è facile procurarsi del cibo. Lo stesso accade per i lupi che, nella zona, sono presenti con alcuni branchi provenienti dai monti della Tolfa e dalla riserva nazionale del Litorale romano. I rifiuti esercitano verso la fauna selvatica un’attrazione così forte da far passare in secondo piano il timore dell’uomo che, specie massacrate da secoli di caccia, avevano invece imparato a nutrire.

Le misure insufficienti prese dai Comuni

Cosa fanno le amministrazioni? “Secondo le organizzazioni di categoria il provvedimento adottato lo scorso ottobre dal Sindaco Mario Baccini, per rendere sorvegliate speciali le strade soggette passaggio della fauna selvatica, non è una misura sufficiente per sostenere il comparto agricolo del comune aeroportuale” si legge nella mozione portata in discussione alla Pisana. Cosa fare? Va istituito urgentemente un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali e gli enti territoriali per intervenire in maniera concreta – si legge nel documento firmato da Califano – sul controllo della fauna selvatica”.

Perché le conseguenze degli animali selvatici, ed in particolar modo dei cinghiali, stanno lasciando il segno sulle produzioni locali. I lupi, di cui si lamentano sporadiche predazioni, potrebbero rappresentare una risorse ecologica importante, per la capacità che hanno di cacciare gli ungulati. Serve però anche il contributo della politica e l’ascolto delle categorie economicamente più danneggiate. Vale per Fiumicino, su cui si è concentrato l’atto, ma anche per gli altri comuni della provincia a nord della Capitale.