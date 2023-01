Cinghiali, destino scontato: catturati o addormentati poi vengono abbattuti

Girano per le strade del centro, in pieno giorno. Ed anche nei tanti parchi presenti nella Capitale, come ad esempio a Villa Pamphilj. La presenza dei cinghiali nel contesto urbano non rappresenta una novità. La loro gestione, però, negli anni è cambiata. Ma solo nella forma. Nella sostanza gli animali catturati, solo in rare circostanze, sono sopravvissuti. Valeva in passato, prima della peste suina, e vale anche oggi.

Le gabbie rimaste chiuse per un anno

“Da quando si sono verificati i primi casi di peste suina in nord Italia, era il 2021, abbiamo dovuto interrompere le catture con le gabbie che era la strada scelta dal nostro ente per il contenimento dei cinghiali – ha spiegato Maurizio Gubbiotti, il presidente di RomaNatura – “e questo condizione – vale a dire l’impossibilità di usare le gabbie – è durato circa un anno”. Ma anche quando erano regolarmente in funzione, gli animali che vi finivano dentro, non andavano incontro ad un lieto fine. “Prima della peste suina, c’erano delle aziende che si erano aggiudicati regolarmente bandi per la successiva gestione dei cinghiali” ha ribadito Gubbiotti. E queste aziende, o li trasferivano in riserve venatorie, oppure li destinavano all’industria alimentare.

Con la peste suina niente macellazioni

“Rispetto al passato, non è più possibile avviare alla macellazione i cinghiali catturati a Roma. Sia noi che l’ente parco di Veio, dallo scorso ottobre abbiamo ottenuto il via libera al riutilizzo della gabbie. Ma gli animali che vi finiscono dentro poi vengono semplicemente addormentati, abbattuti ed infine inceneriti”. In sostanza non si mangiano più. Ma per gli ungulati che hanno ricevuto l’iniezione letale, poco cambia, di quel che succederà dopo. Il rischio quindi è che, anche i cinghiali che circolano per Villa Pamphilj e che il presidente del municipio XII aveva dichiarato che si stava cercando “di isolare” per poi “portarli altrove”possano finire per fare la stessa fine.

Gli animalisti contro gli abbattimenti

“I cancelli di Villa Doria Pamphilja, a Roma, sono stati riaperti nella tarda mattinata e, in attesa delle decisioni che le istituzioni prenderanno, anche per i cinghiali arrivati nel più grande parco pubblico di Roma si profila una tragica fine ma, come andiamo ripetendo, più se ne abbattono più si moltiplicano” ha commentato l'Organizzazione internazionale protezione animali. “Gli abbattimenti non sono la soluzione al problema della proliferazione dei cinghiali, ma la causa” ha ribadito l’Oipa.

Cosa fare quindi? L’associazione animalista ha ricordato che “per arginare il fenomeno (la diffusione della specie ndr) la politica dovrebbe adottare azioni di prevenzione come la pulizia del territorio, la corretta raccolta dei rifiuti, l'uso di dissuasori, fino alla sterilizzazione farmacologica, oggi allo studio del Ministero della Salute”. Con le strade sporche e con la sterilizzazione ancora in fase di studio, gli animalisti auspicano che “gli esemplari che si vogliono 'rimuovere' dall'abitato, siano trasferiti in rifugi e santuari e non abbattuti”. Ma per ora, i fortunati che hanno beneficiato di questa sorte, sono stati pochissimi.